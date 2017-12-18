2018 Hac kayıtları başvuru şartları Diyanet son dakika açıklaması, hac kura çekimi ne zaman?

Hac kuraları ne zaman çekilecek sorusuna yanıt verecek kurum Diyanet İşleri Başkanlığı. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2008 ve sonraki yıllarda kayıt yaptıran gazi ve şehit yakınlarını kurasız hacca götürmüştü. Türkiye'den hacca gitmek için geçen yıl 335 bin kişi yeni kayıt yaptırmıştı. Geçen yıl hac kesin kayıtları 27 Şubat-10 Mart tarihleri arasında yapılmıştı. Belirlenen süre içerisinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine, kura sırası gözetilerek 16-24 Mart tarihleri arasında dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınmıştı. 2018 yılı Hac kayıtları tarihi ne zaman sorusu yanıtını buldu. 2018 yılında Hacca gitmek için ilk defa kayıt yaptıracaklar, işlemlerini 21-29 Aralık tarihlerinde gerçekleştirecek. Hac görevini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, kaydını T.C. kimlik numarası ile yapabilecek, yabancı uyrukluların başvuruları ise alınmayacak.Vatandaşlar daha sonra elektronik ortamda http://hac.diyanet.gov.tr internet sitesine veya müftülüklere başvurup "Oda Tercihli Hac Konaklama" ve "Otel Konaklama" türlerinden birini tercih ederek kayıtlarını yapacak. Vatandaşlar, kuraya birlikte katılmak istedikleri kişileri de kayıtlarda belirtebilecek.

HAC BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Hac görevini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, kaydını T.C. kimlik numarası ile yapabilecek, yabancı uyrukluların başvuruları ise alınmayacak.Vatandaşlar daha sonra elektronik ortamda http://hac.diyanet.gov.tr internet sitesine veya müftülüklere başvurup "Oda Tercihli Hac Konaklama" ve "Otel Konaklama" türlerinden birini tercih ederek kayıtlarını yapacak. Vatandaşlar, kuraya birlikte katılmak istedikleri kişileri de kayıtlarda belirtebilecek.

KAYIT YENİLEME İŞLEMİNİ BAŞKANLIK YAPACAK

Önceki yıllarda kaydı olup 2017'de kuraya katıldığı halde kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarının kayıt yenileme işlemleri ise aynı tarihler arasında Başkanlık tarafından otomatik yapılacak.

Önceki yıllarda ön kayıt ücreti yatırıp kuraya katılan hacı adaylarından kayıt yenileme işlemlerinde herhangi bir ücret alınmayacak.

KAYITLARINI DİYANETİN SİTESİNDEN SORGULAYABİLECEKLER

Başkanlık tarafından kaydı yenilenen hacı adayları arasında il ve ilçe, konaklama türü veya kura birlikteliklerinde değişiklik yapmak isteyenler, yine aynı tarihler arasında il veya ilçe müftülüklerine müracaat ederek işlemlerini yapacak. Hacı adayları müracaatlarını yaptıktan sonra kayıt durumlarını "http://hac.diyanet.gov.tr" internet sitesinden sorgulayabilecek