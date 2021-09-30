20 yıl hapisle aranan hükümlüyü JASAT yakaladı

DİCLE, DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da, hakkındaki kesinleşmiş 20 yıl hapis cezasıyla 2 yıldır aranan R.B., Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ve Dicle Jandarma Komutanlığı'nın çalışmaları sonucu Diyarbakır ve Sivas'ta 8 hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen R.B.'nin, Dicle ilçesi Tepebaşı Mahallesi'nde olduğu ihbarı alındı. Hakkındaki kesinleşmiş 20 yıl hapis cezasıyla 2 yıldır aranan R.B., kaldığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.