20 yaşındaki genç organlarıyla 3 kişiye umut oldu Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 2 gün önce geçirdiği trafik kazası sonrasında hayatını kaybeden 20 yaşındaki Utku Boz'un organları, nakil bekleyen 3 hasta için yaşam umudu oldu.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 2 gün önce geçirdiği trafik kazası sonrasında hayatını kaybeden 20 yaşındaki Utku Boz'un organları, nakil bekleyen 3 hasta için yaşam umudu oldu.

Ayvalık'ın Altınova Mahallesi'nde Sahil mevkiinde kurulan gece pazarı girişinde kullandığı motosikletiyle otomobille çarpışması sonucunda ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Utku Boz, Ayvalık Devlet Hastanesi'ne daha sonra da Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Boz'un, Balıkesir'de yapılan tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşti.

Balıkesir İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, "17/ 08/ 2020 tarihinde geçirdiği trafik kazası sonucu Ayvalık Devlet Hastanesi acil servisinden Balıkesir Devlet Hastanesi'ne tedavisi yapılmak üzere sevk edilen 20 yaşındaki U.B. isimli hastamızın gerekli tüm müdahaleler yapılmasına rağmen beyin ölümü gerçekleşmiştir. Merhumun Ailesi tarafından bağışlanan organları sadece organ nakliyle iyileşebilecek durumda olan 3 hastaya Sağlık Bakanlığı organ nakil koordinatörlerimizin yoğun çabaları ile gerçekleştirilen organizasyonla iki böbrek ve karaciğer Bursa ilimizde organ bekleyen üç kişiye umut ışığı olmuştur. Vefatı ile diğer hastalara umut olan merhuma yüce Allahtan rahmet, Organ bağışına evet diyerek cana can katan yüce gönüllü ve kederli ailesine baş sağlığı dileriz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan organları bağışlanan 20 yaşındaki Utku Boz'un cenazesinin Balıkesir'den Ayvalık'ın Altınova mahallesine getirilerek perşembe günü, Orta Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Altınova Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA