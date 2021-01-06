20 yaş altı sokağa çıkma saatleri ve 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri ne zaman?

Koronavirüs nedeniyle Türkiye'de sokağa çıkma yasağının ilan edilmesiyle marketlerin ve fırınların çalışma saatleri de değişmişti. Sokağa çıkma yasağı bitti mi? 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman? 65 yaş ve 20 yaş sokağa çıkma izni ne zaman? 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri ve izinleri...

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası gündeme gelen sokağa çıkma kısıtlamalarının detaylarını sizler için derledik. Sokağa çıkma yasağı bitti mi? Sokağa çıkma yasağının olmadığı saatler ne zaman? 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman?

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Sağlık Bakanı Koca şu sözlerle yasak olup olmayacağını açıkladı:

"Birçok ülkenin aksine Türkiye sağlık sistemi pandemiyi sürpriz olarak karşılamadı. Daha önce uygulamaya koyduğumuz ulusal hazırlık planı çerçevesinde proaktif davranmaya gayret ettik. Yoğun bir mücadele dönemine girdik. Pandemi hastaneleri, acil hastanelerin devreye alınması, pozitif vakaların izolasyonu, temaslı takibi, yaşlı ve genç nüfusun sokağa çıkmasının kısıtlandırılması, okulların uzaktan eğitime geçmesi hayatın hemen her yönüne çok çeşitli tedbirler hayata geçirdik.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN, SAATLERİ NELER?

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altına getirilen kısıtlamanın detaylarını paylaştı. Bakanlığın yayınladığı genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN, 20 YAŞ VE ALTI HANGİ SAATLERDE SOKAĞA ÇIKABİLİR?

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Yeni koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler arasında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için belirli saatler aralığında sokağa çıkma kısıtlaması da bulunuyor. Tüm illerde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireylerin sokağa çıkma izni 13.00'da başlıyor ve genelge içerisinde belirtilen saate kadar devam ediyor.