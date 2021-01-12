20 Yaş altı dolmuşa binebilir mi? 20 yaş altı velisi ile dışarı çıkabilir mi? 20 yaş altı otobüse binebilir mi, cezası nedir?

Koronavirüs önlemleri kapsamında çıkarılan yasaklar arasın 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Son gelen bilgilere göre ise 20 yaş altının toplu taşımaya binmesi de yasaklanacak. 20 Yaş altı dolmuşa binebilir mi? 20 yaş altı velisi ile dışarı çıkabilir mi? 20 yaş altı otobüse binebilir mi, cezası nedir?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma için yeni bir düzenlemeye gitti. Açıklamanın ardından 20 yaş altı için toplu taşımaya binmek yasak mı? 20 yaş altı velisiyle otobüse, minibüse binebilir mi? sorularının cevapları arandı.

20 YAŞ ALTI İÇİN TOPLU TAŞIMAYA, DOLMUŞA, OTOBÜSE BİNEBİLİR Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 15 Ocak'tan itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı tüm vatandaşların toplu taşıma kullanımının engelleneceğini duyurdu.

Daha önce HES kodu eşleştirilmesi yapılmayan İstanbulkartların kullanımının 15 Ocak'tan itibaren yasaklanacağını duyuran İBB'den yeni bir açıklama daha geldi. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, 15 Ocak tarihinden itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların toplu taşıma kullanımının engelleneceği belirtildi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul Valiliği Hıfzıssıhha kararına göre Covid-19 önlemleri kapsamında 15 Ocak 2021'den itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı tüm vatandaşlarımızın toplu taşıma kullanımı engellenmiştir."

HES KODU ZORUNLULUĞU DA BAŞLIYOR

Eylül sonunda İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle şehir içi toplum araçlarına da HES kodu uygulaması getirildiği duyurulmuştu. Genelgeyle Covid-19 tanılı ya da temaslı olup izolasyonda olması gerekenlerin bilgileri ilgili makamlarla paylaşılarak, toplu ulaşım kullanımının geçici olarak engellenmesi amaçlanmıştı. İBB'de 15 Ocak'tan itibaren HES kodu eşleştirmesi yapmayan İstanbulkartları kullanıma kapatacak.

20 YAŞ ALTI VELİSİ İLE DIŞARI ÇIKABİLİR Mİ?

20 yaş altı gençler ve çocuklarımız 30.05.2020 tarih ve 8558 sayılı Genelgemizde belirlenen çerçeve içerisinde yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabileceklerdir.

Bazı üniversitelerde teknik eğitim veren mühendislik fakültesi/tıp fakültesi gibi bölümlerde yüz yüze eğitim devam etmektedir. Bu yaş grubundaki öğrencilere durumlarını belgelemeleri amacıyla üniversite yönetimince ders programını gösterir şekilde özel bir belge verilecek olup, bu belgenin gerektiğinde ibrazı ile 20 yaşın altındaki öğrenciler bu yaş grubu için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacaktır.

20 yaş altı profesyonel veya milli sporcular, profesyonel veya milli sporcu olduklarını belgelemeleri kaydıyla sportif faaliyetleri (müsabaka, antrenman, bu amaçlarla seyahat vb.) kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacaktır.