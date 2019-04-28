Tarım ve Seracılık Festivalinde Sahneye Çıkan Haluk Levent, Domateslerden Oluşan Kolye Taktı

Şarkıcı Haluk Levent Antalya'nın Kumluca ilçesinde bu yıl 20'ncisi düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında konser verdi.Konser sonunda Kumluca Belediye Başkanı Köleoğlu, sanatçı Haluk Levent'e çiçek, plaket ve salkım domateslerden yapılmış kolye takdim edildi. Belediye Başkanının isteği üzerine boynuna domateslerden oluşan bir kolye takan Levent, esprileriyle de herkesi güldürdü.

"KENDİNİZLE GURUR DUYABİLİRSİNİZ"

Konser öncesi gecenin sponsorlarına plaket vermek için sahneye çıkan ve festivalde sanat, kültür, çocuk, her şeyin olduğunu ifade eden Köleoğlu, "İşte bütün bu güzellikler bir arada olduğunda Türkiye'nin en büyük halk festivali ortaya çıkıyor. Kendinizle gurur duyabilirsiniz." dedi.

DİNLEYİCİLERİN YANINA GİDEREK ŞARKI SÖYLEDİ

Konuşmaların ardından, şarkıcı Haluk Levent, birbirinden hareketli eserlerini seslendirdi. Zaman zaman dinleyicilerinin arasına inen şarkıcı, sevenleriyle fotoğraf çektirip, özçekim yaptı.

"DOMATES GÜZELİ OLDUM"

Domateslerden yapılan kolyeyi bir süre boynuna takmak istemeyen Levent, kendisine ısrar eden belediye başkanını kıramadı. "Bugüne kadar rock kralıydım, bundan sonra domates kralı oldum." diyen Levent, kendisine ikram edilen domateslerden tattı.

Levent, "Sayın Başkan, yarın magazin basını beni 'domates güzeli' diye yazarlar ama olsun sizin ikramınız olan tüm domatesleri alıyorum. Tatları çok güzel, bunları yetiştiren emek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA