20 Şubat 2022 TRT spor Yayın Akışı
InterSinema.com - TV
- Güncelleme:
- Güncelleme:
20 Şubat 2022 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Pekin'de Bugün
02:30 Başlama Vuruşu
05:00 İngiltere Premier Lig Özetler
05:30 İleri Üçlü
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Portekiz - Rusya
08:25 Spor Takvimi
08:30 Orhan Ayhan'la
09:00 2022 Pekin Kış Olimpiyatları: Curling
11:10 Yüz Yüze Futbol
12:30 Spor Bülteni
13:25 Beypiliç Boluspor - Gençlerbirliği
15:30 Spor Bülteni
16:30 Spor Hafta Sonu
18:55 Tuzlaspor A.Ş - Kocaelispor
19:45 Futbol Gecesi Devre Arası
20:00 Tuzlaspor A.Ş - Kocaelispor
21:00 Futbol Gecesi
23:00 Teknik Analiz
InterSinema.com - TV