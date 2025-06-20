20 Haziran TV yayın akışı! Bu akşam hangi diziler var? Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 yayın akışı...

20 Haziran TV yayın akışı! Bu akşam hangi diziler var? Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 yayın akışı...
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20 Haziran tarihli TV yayın akışı açıklandı. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1 ve TV8 kanallarının bu akşamki dizileri merak ediliyor. İşte 20 Haziran tarihli TV yayın akışının detayları...

20 Haziran 2025 Cuma günü televizyon izleyicileri, "Bu akşam hangi diziler var?" ve "20 Haziran TV yayın akışı nasıl?" sorularına yanıt arıyor. Hafta sonunda evde vakit geçirmek isteyenler veya favori dizilerini kaçırmak istemeyenler için 20 Haziran TV yayın akışı oldukça önemli oluyor. Hangi kanalda hangi dizi yayınlanıyor, özel bölümler var mı? İşte detaylar...

ATV YAYIN AKIŞI

08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

20.00 Buz Devri 4

21.45 Güven Bana

23.50 Aile Saadeti

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

13.30 Gelinim Mutfakta

16.30 Aşk-ı Memnu

20.00 Arka Sokaklar

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 Yetenek Sizsiniz

13.15 Sen Çal Kapımı

15.30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

16.30 Karagül

19.00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

20.00 Bizim Semtin Çocukları

22.15 Çift Kişilik Oda

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

09.00 Aşk Laftan Anlamaz

12.00 Bahar

15.00 Kızılcık Şerbeti

18.25 Show Ana Haber

20.00 Hanzo

21.45 Aslan Bacanak

23.45 Hanzo

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16.15 Aramızda Kalsın

20.00 Yalancı Yarim

22.00 Hokkabaz

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.10 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

06.00 Hangimiz Sevmedik

08.55 Kod Adı Kırlangıç

10.10 Kasaba Doktoru

13.15 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

14.25 Teşkilat

18.00 Ana Haber

19.00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Benfica -Auckland City"

21.00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Flamengo - Chelsea"

23.15 Türk Sineması "Deliler Fatih'in Fermanı"

TV8 YAYIN AKIŞI

07.15 Ebru ile 8'de Sağlık

08.30 Gel Konuşalım

11.00 MasterChef Türkiye

12.30 İşte Benim Stilim

16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20.00 MasterChef Türkiye

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