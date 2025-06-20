20 Haziran TV yayın akışı! Bu akşam hangi diziler var? Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 yayın akışı...
20 Haziran tarihli TV yayın akışı açıklandı. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1 ve TV8 kanallarının bu akşamki dizileri merak ediliyor. İşte 20 Haziran tarihli TV yayın akışının detayları...
20 Haziran 2025 Cuma günü televizyon izleyicileri, "Bu akşam hangi diziler var?" ve "20 Haziran TV yayın akışı nasıl?" sorularına yanıt arıyor. Hafta sonunda evde vakit geçirmek isteyenler veya favori dizilerini kaçırmak istemeyenler için 20 Haziran TV yayın akışı oldukça önemli oluyor. Hangi kanalda hangi dizi yayınlanıyor, özel bölümler var mı? İşte detaylar...
ATV YAYIN AKIŞI
08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
20.00 Buz Devri 4
21.45 Güven Bana
23.50 Aile Saadeti
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
13.30 Gelinim Mutfakta
16.30 Aşk-ı Memnu
20.00 Arka Sokaklar
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45 Yetenek Sizsiniz
13.15 Sen Çal Kapımı
15.30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
16.30 Karagül
19.00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20.00 Bizim Semtin Çocukları
22.15 Çift Kişilik Oda
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
09.00 Aşk Laftan Anlamaz
12.00 Bahar
15.00 Kızılcık Şerbeti
18.25 Show Ana Haber
20.00 Hanzo
21.45 Aslan Bacanak
23.45 Hanzo
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16.15 Aramızda Kalsın
20.00 Yalancı Yarim
22.00 Hokkabaz
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.10 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06.00 Hangimiz Sevmedik
08.55 Kod Adı Kırlangıç
10.10 Kasaba Doktoru
13.15 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
14.25 Teşkilat
18.00 Ana Haber
19.00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Benfica -Auckland City"
21.00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Flamengo - Chelsea"
23.15 Türk Sineması "Deliler Fatih'in Fermanı"
TV8 YAYIN AKIŞI
07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
08.30 Gel Konuşalım
11.00 MasterChef Türkiye
12.30 İşte Benim Stilim
16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20.00 MasterChef Türkiye