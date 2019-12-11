'20 cam şişe getirene bulaşık deterjanı hediye'

11.12.2019 11:39 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:39

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde belediye tarafından 'sıfır atık sıfır kayıp' sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında 20 atık cam şişe getirene 0.75 ml bulaşık deterjanı hediye ediliyor.

Keşan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Birimi tarafından çevre bilinci oluşturmak ve geri dönüşümü sağlamak amacıyla başlatılan kampanyada 20 atık cam şişe getirenlere 0.75 ml bulaşık deterjanı ücretsiz olarak veriliyor. Kampanyaya bireysel katılanların yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarından da destek geliyor.

Kaynak: DHA