20 bin Londralı, Kıbrıs Türk Festivali'ni izledi

LONDRA'da dokuz kurumun oluşturduğu İngiltere Kıbrıs Türk Vakfı (TCT-UK) tarafından düzenlenen 2. Kıbrıs Türk Kültür ve Sanat Festivali, Lee Valley Athletics Centre'de gerçekleştirildi. İngiltere'deki yeni nesile Kıbrıs Türk kültürü ile sanatının tanıtılmasını amaçlayan festivalde, aralarında Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Çınar Ergin, KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Oya Tuncalı, KKTC Londra Konsolosu Buket Kop, ataşeler, milletvekilleri, Enfield Belediyesi Lideri Nesil Çalışkan, yardımcıları, belediye meclis üyelerinin de aralarında bulunduğu 20 bin kişi katıldı.

AH KIBRISIM KIBRISIM

Festivalin açılışını Kıbrıs Türk Toplum Merkezi Başkanı Niyazi Enver, Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu (TTFF) Başkanı Serdar Sarı, Asbaşkan Osman Ercen, Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere Başkanı Nafiya Horozoğlu, Mehmetçik Cemiyeti Başkanı Hamide Sarı ve resmi görevliler birlikte açtı. KKTC Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş, ısrar üzerine 'Ah Kıbrısım Kıbrısım' şarkısını seslendirdi.

MÜZİK ŞÖLENİ VE HALK DANSLARI BÜYÜLEDİ

Kıbrıs Türklerinin örf ve adetleri, gelenek ve görenekleri, yöresel oyunlarının sahneye taşındığı festivalde Tolga Oğuz yönetimindeki 16 kişilik Girne Genç Sanatseverler Derneği (Gençsad), gelin kınası, damat traşı ve testi oyununu sahneledi. Kıbrıslı ünlü sanatçı Ziynet Sali ise konserine 'Bana da Söyle' ile başladı ve 'Mevsimsizim' adlı hit parçasıyla sonlandırdı. Serel Yereli, Türkçe ve İngilizce eserlerini seslendirdi. Londra doğumlu genç yetenek Şifa Abdullah ve Ata Kaya'nın ardından solistler Soner Türsoy ve Serkan Kelebek eşliğinde Grup Kelebekler, Erdoğan Baca yönetiminde Kıbrıs Dörtlüsü ve Devrim Baca nezdindeki Major Band, sevilen eserlerini seslendirdi. Parodi sanatçısı Ertanç Hidayettin ve bir tiyatro grubu yöneticisi Fatoş Törer de mani okudu. Sanat yaşamını aktif olarak sürdüren Osman Balıkçıoğlu, Kemal Deveci (zurna) ve Gökay Uçar (davul) çeşitli skeç ve gösteriler yaptı. Festivalde ayrıca el sanatları, Kıbrıs'a özgü yiyecek ve içecekler, sergilenip satışa sunuldu.