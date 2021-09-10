2 yıllık evliliği 15 dakikada biten Selin Ciğerci Çıra, soyadını değiştirdi
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2 yıllık evliliği 15 dakikada biten Selin Ciğerci Çıra, soyadını değiştirdi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ve Futbolcu Gökhan Çıra, Beykoz Adliyesi'nde yaklaşık 15 dakika süren duruşmada anlaşmalı olarak boşandı. Ciğerci, adliyeden ayrıldıktan sonra Instagram'da Selin Ciğerci Çıra olan adını Selin Ciğerci olarak değiştirdi.

2019 yılında görkemli bir düğünle evlenen Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra çifti, bugün anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Her fırsatta birbirine olan sevgilerinden bahseden çift, duruşma sonrası ayrı ayrı araçlara binerek uzaklaştı.

SOYADINI DEĞİŞTİRDİ

Kendilerini bekleyen basın mensuplarına sadece "Herkes için hayırlı olsun" diyen Selin Ciğerci'nin ilk işi Instagram'daki soyadını değiştirmek oldu. 4,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram'da adını Selin Ciğerci Çıra olarak kullanan fenomen, duruşmadan sonra Çıra soyadını sildi. Ciğerci, profilinde yazan Gökhan Çıra'nın baş harflerini de kaldırdı.

Öte yandan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, Instagram hesaplarında birbiriyle olan tüm fotoğrafları da sildi.

2 yıllık evliliği 15 dakikada biten Selin Ciğerci Çıra, soyadını değiştirdi

"SEVGİMİZİ SAYGIMIZI KORUYARAK AYRILDIK"

2 yıllık evliliklerinin bitmesinin ardından Instagram'dan ortak açıklama yapan çift, "Biz birbirimizi çok sevdik çok da çabaladık ama ne yazık ki bu ilişkiyi devam ettirmeyi başaramadık. Zaman ne gösterir bilemeyiz ancak kısaca şunu söyleyebiliriz ki biz aynen başladığımı gibi birbirimize sevgimizi ve saygımızı koruyarak ayrıldık. Özelimizi, hayatımıza, değerlerimize saygı gösteren herkese teşekkür ederiz" demişti.

2 yıllık evliliği 15 dakikada biten Selin Ciğerci Çıra, soyadını değiştirdi
2 yıllık evliliği 15 dakikada biten Selin Ciğerci Çıra, soyadını değiştirdi
Tek celsede boşanan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'dan açıklama: Çabaladık ama devam ettiremedik
Tek celsede boşanan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'dan açıklama: Çabaladık ama devam ettiremedik
2 yıl önce evlenen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra tek celsede boşandı
2 yıl önce evlenen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra tek celsede boşandı
Bugün boşanacak olan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, milyonluk servetleri için mal paylaşımı yaptı
Bugün boşanacak olan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, milyonluk servetleri için mal paylaşımı yaptı
2 yıllık evliliği 15 dakikada biten Selin Ciğerci Çıra, soyadını değiştirdi
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Haber Yorumları (1)
ADANALI : yıkıldı yuvaları yhaaa!
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500
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2 yıllık evliliği 15 dakikada biten Selin Ciğerci Çıra, soyadını değiştirdi - Haberler Magazin
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