2 Yılda 10'dan Fazla Kar Verdi, Kan Bağışı Çağrısında Bulundu

Kızılay'a 2 yılda 10'dan fazla kan bağışında bulunan Ali İhsan Kahraman, düzenli olarak kan bağışında bulunduğunu herkesin de bu duyarlılığa sahip olması gerektiğini söyledi.



2 yılda verdiği 10. Kan bağışı sonrası Türk Kızılay'ı tarafından bronz madalya ile ödüllendirilen Kahraman hedefinin, 25 kez kan bağışı yaparak Gümüş madalyayı, daha sonrada 35 ünite kan bağışı yaparak altın madalyayı almak olduğunu belirtti.



Kan bağışlamanın insan hayatı kurtarmakla eşit değer olduğunu vurgulayan Kahraman, "Kanın tek kaynağı insan. Bu hayati sıvının başka bir muadili yok. Bu yüzden kan bağışlamak, hayat kurtarmakla eş değerdir. Hiç tanımadığınız insanlara kan bağışlayarak derman olabilir, hatta kan bağışlayarak kendi sağlığınızı da koruyabilirsiniz. Vücudunuz bedeninizin hayati sıvısı olan kanı eksildikçe üretir. Eğer vücutta bir kan eksikliği olursa vücut uyarılır ve yerini doldurmak için yeni kan üretimine başlar. Yani kan verince kan hücreleriniz yenilenir. Bu sayede spor yapmış gibi zinde olur, gençleşirsiniz" dedi.



"Kan bağışı kalp krizi ihtimalini yüzde 90 azaltır" diyen Kahraman "Kan verdikten sonra kandaki yüksek yağ oranı düşer. Bu durum baş ağrısı, stres, yüksek tansiyon ve yorgunluk gibi rahatsızlıkların giderilmesine katkı sağlar. Kan vermek kemik iliğinin yağlanmasını da önler. Kan bağışının karaciğer, akciğer, kalın bağırsak gibi bazı kanser türlerine yakalanma ihtimalini azalttığı yönünde çalışmalar vardır. Yine bazı araştırmalar, kan vermenin kolesterol ve şeker düzeylerini dengede tuttuğunu gösterir. Kan vermek ufak çaplı bir check-up gibi de düşünülebilir. Çünkü her kan verdiğinizde kan sayımı ve kan yoluyla bulaşan hastalıklarla ilgili tarama yapılır. Bu sayede AIDS, Hepatit B, Hepatit C, sifiliz (frengi) taramasından da geçmiş olursunuz. Aynı zamanda kan grubunuzu da ücretsiz öğrenirsiniz" ifadelerini kullandı. - GİRESUN