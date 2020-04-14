2 yıl önce annesini kaybeden Fulya Zenginer: Hayat başıma yıkıldı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Magazin ›› 2 yıl önce annesini kaybeden Fulya Zenginer: Hayat başıma yıkıldı - Magazin
Fulya Zenginer, Koronavirüs, Instagram, Magazin

2 yıl önce annesini kaybeden Fulya Zenginer: Hayat başıma yıkıldı

İki yıl önce annesini kaybeden oyuncu Fulya Zenginer, Instagram hesabından yaptığı canlı yayında yaşadığı zor günleri "O gün hayat başıma yıkıldı" diyerek anlattı.

14.04.2020 14:44 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:21
2 yıl önce annesini kaybeden Fulya Zenginer: Hayat başıma yıkıldı

Koronavirüs salgınından dolayı evinde olan başarılı oyuncu Fulya Zenginer, Instagram hesabından canlı yayın yaparak hakkında merak edilen soruları yanıtladı. 2018 yılında annesini kaybeden oyuncu, yaşadığı zor günleri de ilk kez anlattı.

"HAYAT BAŞIMA YIKILDI"

Tüm samimiyetiyle takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Fulya Zenginer, bir takipçisinin "Annenin ölümünden sonra bu acıyla nasıl başa çıktın?" sorusu üzerine duygusal anlar yaşadı. Genç yaşta annesini kaybetmenin acısını yaşayan Zenginer, şöyle konuştu: "Annem vefat ettiğinde hayat başıma yıkıldı. Çünkü oyunculuğu onu mutlu etmek, hayalindeki evi alabilmek için yapmıştım. Gittiği gün 'Şimdi aldığımız evde manzaraya bakamayacak' deyip çok ağladım. Bu beni mahvetti. Babamın vefatından sonra ekmek alamadığımız günler olmuş, annemle mücadele etmiştik."

2 yıl önce annesini kaybeden Fulya Zenginer: Hayat başıma yıkıldı

"YOKLUĞA İSYAN ETMEDİM"

"Zeytinburnu'nda doğup büyüdüm. Yokluğa isyan etmedim. 17'sinde çalışmaya başladım, dimdik ayakta durdum. Gençler ümitlerini kaybetmemeli. Annemi düşündükçe 'onun parçasıyım, devam edersem onu da yaşatırım' diyerek ayakta durabiliyorum. Acıyla bu şekilde başa çıkıyorum. Birlikte geçirdiğimiz zamanlar için de Allah'a şükrediyorum."

2 yıl önce annesini kaybeden Fulya Zenginer: Hayat başıma yıkıldı
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları (2)
SMZ: ALLAH VERSİN KARDEŞİM. . . . . . .
Cevap Yaz Yayından Kaldır
KUZEYİN UŞAĞI: fulya bacımızı hopa da çekilen benim için üzülme dizinde buke olarak sevmiştik, , oyunculuğu kadar, kendi, gayet güler yüzlü, sempatik, sevecen, yardım sever. Allah rahmet eylesin, başınız sağ olsun, sabır versin. size. .
Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Kuralları hiçe sayan oyuncu, muhabire sert çıktı: Sus, tartışma benimle Magazin
Kuralları hiçe sayan oyuncu, muhabire sert çıktı: Sus, tartışma benimle
Karantinadaki Aynur'dan ilginç paylaşım: Sütyenlerim beni öldü sanıyor Magazin
Karantinadaki Aynur'dan ilginç paylaşım: Sütyenlerim beni öldü sanıyor
Gamze'nin oğlunu görmesini yasakladığı Uğur'dan duygusal paylaşım Magazin
Gamze'nin oğlunu görmesini yasakladığı Uğur'dan duygusal paylaşım
İnsanlar maske bulamazken, mankenlerin başlattığı akıma tepki yağdı Magazin
İnsanlar maske bulamazken, mankenlerin başlattığı akıma tepki yağdı
Adada mahsur kalan Survivor Meryem, karantina pozuyla mest etti Magazin
Adada mahsur kalan Survivor Meryem, karantina pozuyla mest etti
Fahriye, oğlunun doğum günü için yaptığı paylaşımla duygulandırdı Magazin
Fahriye, oğlunun doğum günü için yaptığı paylaşımla duygulandırdı
Acun Ilıcalı, bir gerekçe göstermeden oyun oynamak istemeyen Nisa'ya tepki gösterdi: Takımını zora soktun
Acun Ilıcalı, bir gerekçe göstermeden oyun oynamak istemeyen Nisa'ya tepki gösterdi: Takımını zora soktun
Fenomen Simge Barankoğlu'nun, çocuk istismarına yönelik görüntülerin olduğu telegram grubunun reklamını yapması tepki çekti
Fenomen Simge Barankoğlu'nun, çocuk istismarına yönelik görüntülerin olduğu telegram grubunun reklamını yapması...
Oyuncu Eda Ece, bir süre Instagram hesabını kullanmama kararı aldı
Oyuncu Eda Ece, bir süre Instagram hesabını kullanmama kararı aldı
Haluk Levent, devlet hastanelerine yoğun bakım ventilatör cihazı bağışladı
Haluk Levent, devlet hastanelerine yoğun bakım ventilatör cihazı bağışladı
İrem Derici, karantina pozlarını paylaştı: Bu kadar güzelleşeceğimi bilseydim çoktan tıkardım eve kendimi
İrem Derici, karantina pozlarını paylaştı: Bu kadar güzelleşeceğimi bilseydim çoktan tıkardım eve kendimi
Yıldız şarkıcı Justin Bieber, eşinin banyo fotoğraflarını paylaştı
Yıldız şarkıcı Justin Bieber, eşinin banyo fotoğraflarını paylaştı
80'den fazla kadına cinsel tacizde bulunan ünlü yapımcı koronayı yendi
80'den fazla kadına cinsel tacizde bulunan ünlü yapımcı koronayı yendi
Koronavirüsü yenen Burak Akkul ve eşi Seda Akkul, hastaneden taburcu oldu
Koronavirüsü yenen Burak Akkul ve eşi Seda Akkul, hastaneden taburcu oldu
Arka Sokaklar'ın güzeli ikinci kez anne oldu
Arka Sokaklar'ın güzeli ikinci kez anne oldu
Survivor Sercan'ın eski aşkları ünlü isimler çıktı! Kimler yok ki
Survivor Sercan'ın eski aşkları ünlü isimler çıktı! Kimler yok ki
Karantinada olan Yasmin Erbil, göbek dansı yaptığı anları takipçileriyle paylaştı
Karantinada olan Yasmin Erbil, göbek dansı yaptığı anları takipçileriyle paylaştı
Aleyna Tilki ile Kadir Güneş aşkını karantina bitirdi
Aleyna Tilki ile Kadir Güneş aşkını karantina bitirdi
Seda Bakan, bornozla dans ettiği anları sosyal medyadan paylaştı
Seda Bakan, bornozla dans ettiği anları sosyal medyadan paylaştı
Evinden çıkamayan Eda Taşpınar, çatıya çıkarak güneşlendi
Evinden çıkamayan Eda Taşpınar, çatıya çıkarak güneşlendi
Rizeli müzisyenin Süleyman Soylu için bestelediği şarkı, paylaşım rekoru kırıyor
Rizeli müzisyenin Süleyman Soylu için bestelediği şarkı, paylaşım rekoru kırıyor
Evinde spor yapan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, amuda kalkarak poz verdi
Evinde spor yapan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, amuda kalkarak poz verdi
Şarkıcı Serdar Ortaç, bir kız çocuğu evlat edinmeye karar verdi
Şarkıcı Serdar Ortaç, bir kız çocuğu evlat edinmeye karar verdi
Karantinadaki oyuncu Birce Akalay: Klostrofobim var ve evde durmak çok zor
Karantinadaki oyuncu Birce Akalay: Klostrofobim var ve evde durmak çok zor
Seda Akgül, Söylemezsem Olmaz programına veda etti
Seda Akgül, Söylemezsem Olmaz programına veda etti
Acun Ilıcalı, birleşme partisine bağlanan Hadise'yi sevgilisiyle alakalı soru sorarak utandırdı
Acun Ilıcalı, birleşme partisine bağlanan Hadise'yi sevgilisiyle alakalı soru sorarak utandırdı
Aşk yaşadıkları konuşulan Nisa ve Sercan'ın yarışmada birbirine az puan vermesi herkesi şaşırttı
Aşk yaşadıkları konuşulan Nisa ve Sercan'ın yarışmada birbirine az puan vermesi herkesi şaşırttı
Kim Milyoner Olmak İster'deki Mustafa Denizli ile ilgili futbol sorusu merak konusu oldu
Kim Milyoner Olmak İster'deki Mustafa Denizli ile ilgili futbol sorusu merak konusu oldu
Deniz Akkaya'dan Süleyman Soylu'nun istifa kararına yorum: Gemiyi en son kaptan terk eder
Deniz Akkaya'dan Süleyman Soylu'nun istifa kararına yorum: Gemiyi en son kaptan terk eder
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Ömer Çelik Saruhan Oluç Mustafa Destici İçişleri Bakanı
Magazin İrem Derici Dilan Çıtak Levent Dörter Levent Yamanel
Spor Falcao Rüştü Reçber Hidayet Türkoğlu Fernando Muslera Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Tbmm İnfaz Nisan İstifa
Şu an buradasınız: 2 yıl önce annesini kaybeden Fulya Zenginer: Hayat başıma yıkıldı - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.4.2020 16:04:12. #1.14#
title