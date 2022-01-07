"2. Yeditepe Bienali" Süleymaniye Külliyesi İmareti Darüzziyafe'de başladı

FATİH, İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı'nın iş birliğiyle düzenlenen Yeditepe Bienali'nin ikincisi "Çerçeve İçi Çerçeve Dışı" temasıyla Süleymaniye Külliyesi İmareti Darüzziyafe'de başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen açılış programında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kovid-19 salgını dolayısıyla son 2 yıldır tüm insanlığın zorlu bir süreç yaşadığını anımsatarak, "Başta koronavirüs salgını olmak üzere küresel sorunlar toplumları birçok açıdan etkiledi. Bu zor günlerde, özellikle salgın endişesinin insanların ruh dünyalarında yarattığı olumsuz etkilere karşı kültür ve sanatın iyileştirici gücüne inanarak çalışmalarımızı arttırma gayreti içerisinde olduk." dedi.

Ersoy, özellikle mimarisi, estetiği ve bünyesinde barındırdığı fonksiyonlarıyla dünyaya örnek olan Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) açılışının kültür hayatına büyük bir dinamizm kazandırdığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"İnanıyorum ki AKM'nin yeniden açılışı vesilesiyle 2021 yılı tarihe geçecek ve bu görkemli eser gelecek nesiller için etkileyici bir örnek, bir mihenk taşı olacaktır. Tarih yazmak bu olsa gerek diye düşünüyoruz. Dünyanın sanatını, tiyatrosunu, müziğini Türkiye'nin kalbine taşıyacak bu merkezde, sanatın nabzı atacak, bizi dünya sıralamalarında zirvelere taşıyacaktır. Bu kapsamda ülkemizin dört bir yanında açılışını gerçekleştirdiğimiz kütüphanelerde, kültür ve sanat merkezlerinde, sergilerde insanlarımızı sanatla buluşturduk. Gençlerimizin kültürel ve sanatsal üretimlerini teşvik etmek amacıyla yeni çalışmalarımızı hayata geçirdik ve geçirmeye devam ediyoruz. Tiyatro ve sinema salonları gibi Kovid-19 sürecinden olumsuz etkilenen merkezlere çeşitli destekler de sağladık."

2. Yeditepe Bienali'nin İstanbul'un kültür hayatına canlılık getireceğini ve sanatsal ufka derinlik katacağı değerlendirmesinde bulunan Bakan Ersoy, "Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde, Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı iş birliği ile 4 farklı mekanda gerçekleşecek olan 2. Yeditepe Bienali, iki ay boyunca sanatseverlere ve anlam arayışında olanlara yeni kapılar açacak. Geleneksel sanatlarımıza yeniden ve daha dikkatle bakmamız konusunda bizlere yeni bir farkındalık kazandırmış olacak." diye konuştu.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, "Çerçeve İçi Çerçeve Dışı" temalı bienalde sergilenen eserlerin Türk İslam sanatlarının kaynağını hatırlatmakla beraber sanatların geçirdiği dönüşümleri deneyimleme fırsatı verdiğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Bienal, sanata ve estetiğe dair bakış açımızı çerçeveleyenler üzerine de düşünme imkanı sunuyor. Kendi değerlerimizi tanıma, dünü özümseme, geçmişi bugüne taşıma adına önemli bir zemin oluşturuyor. Bienalde yer alan sergileme alanları ve paneller bu açıdan büyük bir önem arz etmekte. Bu duygu ve düşüncelerle 2. Yeditepe Bienali'nin kültür ve sanat hayatımız için hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum."

Bienal, 4 ayrı mekanda 282 sanat eserine ev sahipliği yapacak

Fatih Belediye Başkanı ve Yeditepe Bienali Yönetim Kurulu Başkanı M. Ergün Turan ise "Bienal gibi kapsamlı bir kültür sanat etkinliğinin Fatih'te, sur içinin eşsiz güzellikteki mekanlarında gerçekleştirilecek olmasından dolayı mutluluk duyuyorum." dedi.

Turan, Müslümanların tarihin her döneminde kendilerine sanatın merkezde olduğu bir hayat inşa ettiğine dikkati çekerek, "Buhara'dan Endülüs'e bütün İslam coğrafyasında medeniyet havuzumuzda biriken miras, mutlak güzelliğin izini sürmekte olan bir yolculuğun neticesidir. Elbette bu havuzu besleyen ana kaynakların başında gelenlerden bir tanesi İstanbul'dur. Yeditepe Bienali de içerdiği muhtevayla bizi biz yapan bu sanat anlayışının özünü yansıtmayı amaçlamaktadır." şeklinde konuştu.

7 Ocak ile 7 Mart tarihleri arasında sürecek bienalde yurt içi ve yurt dışından 226 sanatçıyı ağırlayacaklarını aktaran Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul'la özleşmiş 4 ayrı mekanda 282 sanat eserine ev sahipliği yapıyoruz. Tarihi mekanlarımızın böylesine önemli bir sanat etkinliğine kucak açması Fatih açısından çok önemli. Zira Fatih Belediyesi olarak sanatın, tarihi mekanlarımızla buluşmasını çok önemsiyoruz. Kültürel ve sanatsal faaliyetlerle bu yapılarımızın yeniden canlanarak bir cazibe merkezi haline gelmelerini amaçlıyoruz. Bu güzel organizasyonun hamiliğini üstlenen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beye, küratörümüze, değerli sanatçılarımıza, Fatihimize yakışan bu güzel sanat etkinliğinde emeği geçen kişi ve kurumlara şükranlarımızı sunuyorum."

Bienal hakkında

Küratörlüğünü Berkan Karpat, danışmanlığını ise Prof. Dr. Zeynep Gemuhluoğlu'nun üstlendiği 2. Yeditepe Bienal'i, 7 Mart'a kadar Nuruosmaniye Camii Mahzen, Fatih Cam Küp Galeri ve Yedikule Hisarı'nda devam edecek.

Bienal kapsamında restorasyonu devam eden Süleymaniye Camii İmareti Darüzziyafe'de geleneksel tarzda çalışılmış 250'den fazla eser, sanatçının çalışma görme pratiğine uygun şekilde ve kitap sanatları mekanına gönderme yapacak şekilde düzenlendi.

Fatih Cam Küp Galeri'de de sanatseverler, bienalin eser ve mekanlarını dijital olarak gezerek, 3 boyutlu halini müşahede edebilecek.

Nuruosmaniye Camii Mahzen'deki eserler, geleneksel sanat eğitimi almış sanatçıların sanat icrası ve sergileme tarzları hakkındaki sorularını görünür kılma çabasının sonucu olarak yer alıyor.

Yedikule Hisarı'nda yer alan çalışmalar ise hem çağdaş sanatın hem de geleneksel sanatın sergileme pratiklerinin geleceğine dair umut ve umutsuzlukların dile gelmesi niteliğinde izleyicilerin dikkatine sunuluyor.

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Son Dakika Haberleri

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