2 partinin seçime girmesini engellemeye yönelik MHP'nin 2, AK Parti'nin 4 önerisi var
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2 partinin seçime girmesini engellemeye yönelik MHP'nin 2, AK Parti'nin 4 önerisi var

Ankara kulislerinin en çok konuşulan konularından biri olan milletvekili transferi için MHP'nin 2, AK Parti'nin ise 4 önerisi bulunuyor. DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin seçime girmesini engellemeye yönelik çalışmaların yakın zamanda başlaması bekleniyor.

2 partinin seçime girmesini engellemeye yönelik MHP'nin 2, AK Parti'nin 4 önerisi var
28.05.2020 08:37 | Son Güncelleme: 28.05.2020 08:44

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'ne seçime girebilmeleri için milletvekili verilmesine yeşil ışık yakınca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu duruma çok sert tepki gösterdi. "Milletin iradesi kiralık değildir" diyen Bahçeli, söz konusu 2 partinin seçime girmesini engellemek için AK Parti ile çalışmalara başladı. Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, milletvekili transferini önlemeye ilişkin MHP'nin iki, AKP'nin ise dört önerisinin olduğunu belirtti.

MHP'NİN 2 ÖNERİSİ VAR

Selvi, "Milletvekili transferini engellemeye dönük MHP'nin iki maddelik bir önerisi olduğu söyleniyor.1) Partisinden istifa eden milletvekili 1 yıl süreyle bağımsız kalır. 2) Seçimlere 1 yıl kala bir siyasi partiden diğerine milletvekili geçişi olamaz." bilgisini paylaştı.

AK PARTİ'DE 4 BAŞLIK ÖN PLANA ÇIKIYOR

Selvi, "AK Parti'nin bu konudaki önerileri netleşmedi. Ancak 4 başlık üzerinde durulduğu ifade ediliyor. 1) Bir milletvekili partisinden istifa edip başka bir partiye geçtikten sonra partisine tekrar geri dönemez. 2) Partisinden istifa eden milletvekili 6 ay içinde başka bir partiye geçemez. 3) Bir parti Meclis'te grup kuracak sayıda toplu milletvekili transferi yapamaz. 4) Partisinden istifa eden milletvekili dönem sonuna kadar bağımsız olarak devam eder." ifadesini kullandı.

HÜLLE FORMÜLÜ MASADA

Selvi milletvekili transferi ile ilgili yazısının devamında şunları kaydetti: "Milletvekili transferini engelleyecek düzenleme henüz netleşmedi. Hatta daha çalışmalara başlanmadı bile. Ama "hülle" formülleri konuşulmaya başlandı. Eğer AK Parti ve MHP'nin istediği şekilde düzenleme gerçekleşir, partisinden istifa eden milletvekilinin 1 yıl ya da 6 ay boyunca başka partiye geçmesi engellenirse, 20 CHP'linin bir gecede İyiParti'ye geçmesindeki gibi bir formül suya düşer. Ancak Ankara'da formüller bitmez. Eğer Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu partilerinin seçime girmesi bu yöntemle engellenirse, yeni formül hazır. Bu partilerin milletvekili adaylarının İyi Parti veya Saadet Partisi listelerinden seçime girmesi gündemde. Demokrat Parti ise yedekte hazır tutuluyor"

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