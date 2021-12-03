2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1'İ ÇOCUK, 3 YARALI - Haberler
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2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1'İ ÇOCUK, 3 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada, biri çocuk 3 kişi yaralandı.

MURATPAŞA, ANTALYA (DHA) - Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada, biri çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar kazayı küçük sıyrıklarla atlatırken tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Sakıp Sabancı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Konyaaltı istikametinden şehir merkezine seyir halinde olan Nadire İ.O. yönetimindeki 07 EPC 23 plakalı otomobil ile Mustafa D.'nin kullandığı 07 APM 769 plakalı otomobil bilinmeyen nedenle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle iki otomobil de refüje çıkarken, Mustafa D. ile 6 yaşlarındaki kızı B.D.'nin bulunduğu araç, refüj üzerindeki reklam panosunu ezerek demir bariyerlere çarparak durabildi. Nadire İ.O.'nun kullandığı otomobil ise refüj kaldırımında kaldı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, ihbarla bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonucunda, sürücüler ve otomobildeki kız çocuğu kendi imkanlarıyla çıktı. . Kaza sonrası Mustafa D.'nin, otomobilden çıkardığı kızı B.D.'ye sıkı sıkı sarıldığı görüldü. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü ve küçük kız çocuğu tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1'İ ÇOCUK, 3 YARALI

2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1'İ ÇOCUK, 3 YARALI

2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1'İ ÇOCUK, 3 YARALI

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