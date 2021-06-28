2 otobüs ve bir otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

2 otobüs ve bir otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

2 otobüs ve bir otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Güncel

BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki otobüs ve bir otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki otobüs ve bir otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanınca yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Kaza saat 19.00 sıralarında Bursa-Ankara Karayolu İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan Erhan Doğan (33) yönetimindeki 16 M 06025 plakalı toplu taşıma otobüsü, iddiaya göre aniden yavaşlayan Ergün Pehlivan (60) yönetimindeki 41 PK 086 plakalı şehirlerarası yolcu taşıyan otobüse arkadan çarptı. Bu sırada arkadan gelen Zafer Yalnız (35) yönetimindeki 16 AIR 735 plakalı otomobil de özel halk otobüsüne çarptı. Zincirleme kazada toplu taşıma aracındaki yolcular Tahir Giray (56) ile Muhammet Ali A. (14) yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Tahir Giray'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan karayolu üzerinde yaklaşık 5 kilometre araç kuyruğu oluştu. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu karayolu trafiğe açıldı. 

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


2 otobüs ve bir otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
2 otobüs ve bir otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
2 otobüs ve bir otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
2 otobüs ve bir otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
2 otobüs ve bir otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
2 otobüs ve bir otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
2 otobüs ve bir otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
2 otobüs ve bir otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
2 otobüs ve bir otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 54,30, Ankara'da 83,64, İzmir'de 27,40 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 54,30, Ankara'da 83,64, İzmir'de 27,40 oldu.
Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nda Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı
Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nda Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı
Ölümden kıl payı kurtulan genç, takla atan aracın içinde sigara istedi! Çevredekiler ne yapacağını bilemedi
Ölümden kıl payı kurtulan genç, takla atan aracın içinde sigara istedi! Çevredekiler ne yapacağını bilemedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Lütfü Türkkan Vladimir Putin Mehmet Özhaseki Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Kaan Yıldırım Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Burak Elmas Fatih Terim Aziz Yıldırım Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
2 otobüs ve bir otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 22:05:42. #1.14#

title