2 Nisan Cuma İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

2 Nisan Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 1 Nisan'da İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 2 Nisan Cuma Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 2 Nisan Cuma İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

ARNAVUTKÖY

NO: 3364823

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMAL PAŞA mah AGAH, AKÇE, ARAF, ARDA, AYSEREN, CELİL, DOĞANÇAY, ECZA, ERASLAN, FATİH, FENER, GÜLYÜZLÜ, GÜZERGAH, HARBİYE, HAZARFEN, KAPTANPAŞA, KARAKUZU, KARTALTEPE, KAZIM KARABEKİR, KİRAZDERE, PEKMEZCİ, PREVEZE, TUNCER, VARLIK, YAVUZER, YUVA, YÜZÜNCÜYIL, ZEHRA, ÇAĞLAGÜL, ÇERİ, ÖZDİL, ÖZLER sk/ NENEHATUN mah AFRA, AYÇİÇEK, AZİMLİ, BELİĞ, CUMALİ, CÖMERT, CİHAD, FATİH, FINDIKZADE, GAZA, HÜŞYAR, KADİR, KAZIM KARABEKİR, KUL, MEHPARE, MUASIR, NEDİME, PİRSULTAN, RUŞEN, TEKYILDIZ, TEZEL, TOKCAN, TOPÇAM, YENİ DERE, YENİDÜNYA, YİĞİTCAN, ÖZLENEN sk bölgelerinde 02/04/2021 01:00:00 - 02/04/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 3364841

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMAL PAŞA mah FATİH sk/ NENEHATUN mah ALPTEKİN, ALİYE, ASLANTAŞ, AZİME, AĞADERE, BATU, BİLGEN, CAVİDAN, CİRİT, ERGÜL, ERGÜNER, ERSEN, FATİH, FERİT, GÜLSULTAN, KÖSE, LİLA, SEYİT, SOKULLU MEHMET, SUNGURLU, TEŞVİKİYE, TOKCAN, URAZ, VEZNECİLER, ZUHAL, ÖZBERK, İLHAN, İNTİZAM, İREM, ŞEHRAZAT sk/ İSLAMBEY mah FATİH, GÜLVEREN sk bölgelerinde 02/04/2021 02:30:00 - 02/04/2021 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 3364848

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMAL PAŞA mah AYALP, AYAN, AYBEN, AYDINAY, AYDOĞAN, AŞIK, BAYRAKTEPE, BOSTANCI, CENK, DEMİRÖZ, DOĞANÇAY, EMRULLAH, EMİNE, FEDAİ, GEDİZ, GÜLYÜZLÜ, GÜZELYURT, HARBİYE, KAPTANPAŞA, LALELİ, MEŞEDİBİ, NARGİLE, NAĞME, SIĞLA, UMURBEY, VARLIK, YANKI, YAZGÜLÜ, YEŞİLPINAR, YILDIZLI, YÖRE, YÜZÜNCÜYIL, ZÜHRE, ÇALIŞ, ÇAMDİBİ, ÇAĞLAGÜL, ÖZGEM, İLKNUR sk bölgelerinde 02/04/2021 03:30:00 - 02/04/2021 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 3371098

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ADNAN MENDERES, AKAD, AKBUĞDAY, AKŞEHİR, CİVELEK, FERİT PAŞA, FETHİ PAŞA, GÜLSÜM, HADIMKÖY-DURSUNKÖY, HASAN POLATKAN, HÜNKAR, KERVANSARAY, KURTULUŞ, KUŞTEPE, MENEMEN, NAİME, OLUŞUM, PİRAYE, SADET, SAFİYE AYLA, SAKİNLER, SEVİNÇ, SEZGİ, SU YOLU, SÜLEYMANİYE, TOPUZ, TÜLİN, VARAN, ÜLKÜ, ŞENNUR, ŞENSOY sk bölgelerinde 02/04/2021 09:00:00 - 02/04/2021 13:30:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 3393348

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÇİLİNGİR mah ESNA, GÜRLÜKDERE, KAVAKLIDERE, KOCA SİNAN, NURMELEK, SÖNMEZ, TEPEKÖY, TURAN, ZORBEY, ÜLKER, ŞEYDAGÜL sk bölgelerinde 02/04/2021 09:00:00 - 02/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 3387334

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah PORSUK, TERME sk bölgelerinde 02/04/2021 09:30:00 - 02/04/2021 10:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 3339783

İSTANBUL ESENYURT ilce -OSMANGAZİ mah sk bölgelerinde 02/04/2021 10:00:00 - 02/04/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 3339897

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 02/04/2021 14:00:00 - 02/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 3339786

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 02/04/2021 14:00:00 - 02/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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