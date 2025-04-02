2 Nisan Çarşamba bugün Sağlık Ocakları açık mı? Sağlık Ocakları ne zaman açılacak?

Vatandaşlar, 2 Nisan 2025 Çarşamba günü sağlık ocakları açık mı? sorusunun yanıtını merak ediyor. Günlük sağlık ihtiyaçlarını karşılamak isteyen kişiler, özellikle Aile Sağlığı Merkezleri'nin (ASM) bugün çalışıp çalışmadığını ve sağlık ocaklarının mesai saatlerini araştırıyor. Peki, 2 Nisan Çarşamba Sağlık Ocakları bugün açık mı? Sağlık Ocakları ne zaman açılacak? İşte, Sağlık Ocaklarının güncel çalışma saatleri ve açılış bilgileri…

SAĞLIK OCAKLARI BUGÜN AÇIK MI? (2 NİSAN)

Herhangi bir resmi tatil olmaması nedeniyle, 2 Nisan Çarşamba günü sağlık ocakları normal mesai düzeninde hizmet vermeye devam edecek. Aile hekimine muayene olmak ya da reçete yenilemek isteyenler, bağlı bulundukları sağlık birimlerine başvurarak işlem yaptırabilecek.

Sağlık Ocakları açık mı

Genel uygulamalara göre sağlık ocaklarının çalışma saatleri sabah 08.00'de başlar ve 17.00'ye kadar devam eder. Öğle arası genellikle 12.00-13.00 saatleri arasındadır. Ancak saatler illere ve sağlık merkezlerine göre küçük farklılıklar gösterebilir.