2'nci Ordu Komutanının eşi vefat etti
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2'nci Ordu Komutanının eşi vefat etti

23.12.2020 10:48 | Son Güncelleme: 23.12.2020 10:52
2'nci Ordu Komutanının eşi vefat etti

2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak'ın eşi Zerrin Gürak, Malatya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak'ın eşi Zerrin Gürak, Malatya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre bir süredir kanser tedavisi gören Zerrin Gürak (55), İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde hayatını kaybetti. Malatya Şehir Mezarlığı morguna kaldırılan Gürak'ın cenazesi daha sonra Ankara'ya uğurlandı. Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak'ı yalnız bırakmazken, cenazenin yarın Ankara Gölbaşı'nda öğle namazı sonrası defnedileceği öğrenildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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