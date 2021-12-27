2'NCİ KAT PENCERESİNDEN DÜŞEN CENNET, KURTARILAMADI

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde 2'nci kattaki evin açık bırakılan penceresinden düşen Cennet Keskin (7), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, 25 Aralık'ta saat 13.00 sıralarında Ofis Caddesi'ndeki 4 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. Babaannesinin evinde kalan Cennet Keskin, açık bırakılan pencereden beton zemine düştü. Yaklaşık 11 metre yükseklikten düşen Keskin, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Keskin'i ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne götürdü. Keskin, daha sonra Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun bakım servisinde tedavisi süren Cennet Keskin, bugün saat 03.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Otopsi sonrası Keskin'in cenazesi ailesine teslim edilecek. Cennet Keskin'in, anne ile ayrı yaşayan babası Ahmet Keskin ile birlikte babaannesinde kaldığı belirtildi.

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Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)-