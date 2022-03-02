2 Mart 2022 bugünkü vaka sayısı, vefat sayısı kaç? Koronavirüs tablosu yayınlandı mı? Türkiye'de bugün kaç kişi öldü?
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Vatandaşlar 2 Mart Çarşamba günü koronavirüs tablosu hakkında araştırma yapıyor. 2 Mart Çarşamba günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti konularında aramalar yapılırken Bugünkü vaka sayısı açıklandı mı? 2 Mart 2022 koronavirüs tablosu yayınlandı mı? Türkiye'de bugün kaç kişi öldü? Bugünkü Covid tablosu açıklandı mı?
2 Mart Çarşamba koronavirüs tablosu açıklandı mı? 2 Mart Çarşamba günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı mı? Türkiye korona vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? 2 Mart Çarşamba korona tablosu! Türkiye genel korona tablosu kaçta açıklanır? Günlük korona tablosu açıklandı mı?
2 Mart koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı.
1 Mart'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 59 bin 885 vaka tespit edildi. Vefat sayısı 203 oldu. Öte yandan iyileşen hasta sayısı 71 bin 545 olurken toplam 403 bin 117 PCR testi yapıldı. Tabloyla ilgili açıklama yapan Bakan Koca, " Virüse karşı yaygın mücadele artık aşıyla veriliyor. Risk grubunda olan yakınlarımıza karşı koruyucu olmalı, zamanı gelen aşımız olup olmadığını birbirimize hatırlatmalıyız." dedi.
1 Mart Salı günü 403 bin 117 kişiye test uygulanmıştır.
1 Mart Salı 403 bin 117 kişiye uygulanan testten 59 bin 885 kişide koronavirüs vakasına rastlanmıştır.
1 Mart Salı günü 203 vatandaşımız koronavirüs vakası nedeniyle vefat etmiştir.
1 Mart Salı günü 71 bin 545vatandaşımız koronavirüsü yenmiştir.
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Bu haftaki Covid-19 tablosu bu şekildedir;