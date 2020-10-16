2. Kepez Sahaf Festivali'ne doğru
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2. Kepez Sahaf Festivali'ne doğru

16.10.2020 12:11 | Son Güncelleme: 16.10.2020 12:16
2. Kepez Sahaf Festivali'ne doğru

Kepez Belediyesi'nin geçtiğimiz yıl ilkini düzenlediği Sahaf Festivali, 23 Ekim'de başlıyor.

Kepez Belediyesi'nin geçtiğimiz yıl ilkini düzenlediği Sahaf Festivali, 23 Ekim'de başlıyor.

Kepez Sahaf Festivali, geçmişin izlerini arayanlara kapılarını aralıyor. Kepez Belediyesi'nin, AESOB, Antalya Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Odası ile Sahaflar Derneği işbirliğiyle geçtiğimiz yıl ilkini gerçekleştirdiği Kepez Sahaf Festivali, bu yıl 23 Ekim- 1 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek. Kepez Belediyesi'nin halkın kullanımına kazandırdığı DokumaPark'ın ev sahipliği yapacağı festival, kitap tutkunlarını sahafların kıymetli koleksiyonlarıyla buluşturacak. Antalya'nın yanı sıra Mardin, İzmir, Ankara, İstanbul'dan da birçok sahaf, festivalde stant açacak.

Kitap müzayedesi de düzenlenecek

Birbirinden nadide yazma eserler, tarihe tanıklık etmiş kitaplar, dergiler, orijinal nüshaların satışa sunulacağı festivalde kitap müzayedesi de düzenlenecek. 2.Kepez Sahaf Festivali, 23 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında 12.00-22.00 saatlerinde kitapseverleri ağırlayacak. Pandemiye karşı etkin mücadele sergileyen Kepez Belediyesi, festival süresincede tedbirleri elden bırakmayacak. Festival alanına giriş ve çıkışlar kontrollü bir şekilde sağlanacak. Girişlerde ziyaretçilerin ateşleri ölçülecek, ellerinin dezenfekte edilmesi sağlanacak. Festival alanında maske, mesafe ve hijyen kuralları ön planda olacak. - ANTALYA

2. Kepez Sahaf Festivali'ne doğru
2. Kepez Sahaf Festivali'ne doğru
2. Kepez Sahaf Festivali'ne doğru

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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