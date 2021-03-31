2'nci Kraliçe Prens Harry ve Meghan Markle'ın ırkçılık suçlaması sonrası ilk kez görüldü
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2'nci Kraliçe Prens Harry ve Meghan Markle'ın ırkçılık suçlaması sonrası ilk kez görüldü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

2'nci Kraliçe Elizabeth, Harry ve Meghan'ın ırkçılık suçlaması sonrası ilk kez görüldüPrens Harry ve eşi Sussex Düşesi Meghan Markle'ın, Amerikalı ünlü televizyon sunucusu Oprah Winfrey'e verdikleri röportajın ardından Kraliçe 2'inci II. Elizabeth ilk kez törende görüntülendi.

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2'nci Kraliçe Elizabeth, Harry ve Meghan'ın ırkçılık suçlaması sonrası ilk kez görüldü

Prens Harry ve eşi Sussex Düşesi Meghan Markle'ın, Amerikalı ünlü televizyon sunucusu Oprah Winfrey'e verdikleri röportajın ardından Kraliçe 2'inci II. Elizabeth ilk kez törende görüntülendi.

Kraliçe 2'nci II. Elizabeth, İngiltere Prensi Harry ve eşi Meghan Markle'ın ABD'li medya yıldızı Oprah Winfrey ile yaptığı röportaj sonrası ilk kez kamuoyunun önüne çıktı. 94 yaşındaki Kraliçe Elizabeth bugün, Runnymede'de bulunan CWGC Hava Kuvvetleri Anıtı'nda Kraliyet Avusturalya Hava Kuvvetleri'nin 100. yıldönümünü etkinliği için düzenlenen törene katıldı. Kraliçe Runnymede'de İngiliz Milletler Topluluğu Savaş Mezarları Komisyonu'nun Genel Müdürü Claire Horton ve Avusturalya Yüksek Komiseri George Brandis tarafından karşılandı. İngiliz medyası Kraliçe 2'inci II. Elizabeth'in törende giydiği açık yeşil renkli elbisesine de dikkat çekti.

KRALİYET AİLESİNE IRKÇILIK SUÇLAMASI

İngiliz kraliyet ailesinin büyük tepkisini çeken röportajda Meghan Markle çok zor bir süreç geçirdiğini itiraf etti. Markle, '5 aylık hamileyken intihara meyilliydim. Kate Middleton beni ağlattı ve Kraliyet ailesi de Archie'nin ne kadar esmer olacağını bilemediklerinden endişe ettikleri için ona prenslik unvanı vermeyeceklerini ima etti' ifadesini kullanmıştı.Röportajda Kraliyet Ailesi'ne yapılan ırkçılık suçlaması ise tüm dünyada manşetlerde kendine yer buldu. Ardından Markle'ın 'firma' olarak adlandırdığı aile sarsıntı yaklaşık 85 yılın ardından yaşadığı en büyük krizle baş başa kalmılştı.

2'nci Kraliçe Prens Harry ve Meghan Markle'ın ırkçılık suçlaması sonrası ilk kez görüldü
2'nci Kraliçe Prens Harry ve Meghan Markle'ın ırkçılık suçlaması sonrası ilk kez görüldü
2'nci Kraliçe Prens Harry ve Meghan Markle'ın ırkçılık suçlaması sonrası ilk kez görüldü
2'nci Kraliçe Prens Harry ve Meghan Markle'ın ırkçılık suçlaması sonrası ilk kez görüldü
2'nci Kraliçe Prens Harry ve Meghan Markle'ın ırkçılık suçlaması sonrası ilk kez görüldü
2'nci Kraliçe Prens Harry ve Meghan Markle'ın ırkçılık suçlaması sonrası ilk kez görüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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