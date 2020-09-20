2'İNCİ KATTAN DÜŞEN, TUVALET PENCERESİNDEN KAÇMAYA ÇALIŞAN HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ KAMERADA İSTANBUL'da çok sayıda hırsızlık yaptıkları iddia edilen 1'i kadın 5 kişi polis tarafından yakalandı.

İSTANBUL 'da çok sayıda hırsızlık yaptıkları iddia edilen 1'i kadın 5 kişi polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Şüphelilerin, hırsızlık sırasında ikinci kattan düşen arkadaşlarını yerden kaldırarak geldikleri otomobile taşıma anları kamera görüntülerine yansıdı. Operasyon sırasında tuvalet penceresinden kaçmaya çalışan bir şüphelinin yakalanış anlarını ise polis kamerası kaydetti.

İstanbul'da meydana gelen hırsızlık olayları üzerine polis soruşturma açtı. Güvenlik kameralarının incelemesi sonucu 4 ayrı işyeri hırsızlığını aynı kişiler tarafından yapıldığı tespit edildi. Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, kimliklerini tespit ettiği şüphelileri Kağıthane, Fatih, Beyoğlu ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde tespit ettiği 6 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 1'i kadın 5 şüpheli yakalanırken evlerde yapılan aramada 12 bin lira, ziynet eşyaları, 8 adet cep telefonu, 8 kol saati, 2 bilgisayar ele geçirildi.

OPERASYONDA TUVALET PENCERESINDEN KAÇMAYA ÇALIŞTI

Operasyon sırasında tuvalet penceresinden apartman boşluğuna inerek kaçmaya çalışan bir şüpheli ise suçüstü yakalandı. Polisler tarafından pencerede yakalanan şüpheli aşağı indirilerek gözaltına alındı.

HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDAHırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin 4 iş yerine girerek hırsızlık yaptıkları belirlendi. Güvenlik kamera görüntülerine yansıyan görüntülerde hırsızların maske taktıkları işyerlerine girdikten sonra içerde buldukları kasaları açarak ziynet eşyaları ve paraları alarak kaçtıkları görüldü.

HIRSIZLIK SIRASINDA İKİNCİ KATTAN DÜŞEN ARKADAŞLARINI TAŞIMIŞLARSoruşturma sırasında elde edilen görüntülerin biri deneyimli dedektifleri bile şaşırttı. Görüntülerde ikinci katta bulunan bir iş yerine girmeye çalışan şüphelilerden birinin aşağıya düştüğü görüldü. Bir süre yerde hareketsiz durduktan sonra acıyla kıvranmaya başlayan kişinin yanına gelen diğer şüphelilerin onu yerden kaldırarak geldikleri otomobile kadar taşıdıkları ve hep birlikte kaçtıkları görüldü.Poliste işlemleri tamamlanan daha önceden de polise geliş kaydı bulunan şüpheliler Fatih Ç.(30), Gülsüm T.(36), Süleyman K.(31), Bilal B.(27), Ramazan A.(30) adliyeye sevk edildiler.

Görüntü dökümü: ----------------Hırsızın yakalanma anı-Hırsızlık anlarının güvenlik kamera görüntü

-Hırsızların emniyetten çıkarılışı

- İstanbul

Kaynak: DHA