2 günlük bebeğini öldürdüğü ileri sürülen anne, canlı yayınında gözaltına alındı
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2 günlük bebeğini öldürdüğü ileri sürülen anne, canlı yayınında gözaltına alındı

27.10.2020 09:13 | Son Güncelleme: 27.10.2020 09:58

Star TV ekranlarında yayınlanan Gerçeğin Peşinde programında 27 yıl önce işlenen bir cinayet ortaya çıktı. 2 günlük bebeğini öldürdüğü ileri sürülen anne, canlı yayında gözaltına alındı.

Serap Paköz'ün sunuculuğunu yaptığı Gerçeğin Peşinde programının dün yayınlanan bölümünde 27 yıllık cinayetin perde arkası aralandı. Yıllar önce ikinci evliliğinden olan ve evlatlık verilen çocuğunu aramak için Gerçeğin Peşinde'ye katılan Hatice H., canlı yayında ilk evliliğinden olan 2 günlük bebeğinin herkesten saklanan bir cinayetle öldürüldüğünü itiraf etti.

BEBEĞİN ÖLÜSÜYLE EVDE KALDI

2 günlükken ölen bebek için Hatice H. ve annesi Güllü hanım, birbirlerini suçladı. Hatice H., 27 sene önce doğan bebeğini, annesinin öldürdüğünü iddia ederken, annesi Güllü Hanım ise yeni doğan bebeği kızı Hatice'nin öldürdüğünü iddia etti. Hatice H., bebeğinin ölüsüyle iki gün baş başa kaldığını da iddia etti.

2 günlük bebeğini öldürdüğü ileri sürülen anne, Serap Özgü'nün programının canlı yayınında gözaltına alındı

GÖZALTINA ALINDI

Canlı yayında annesiyle yüzleşen Hatice H., annesini 2 günlük bebeğini öldürmekle suçladı. Bunun üzerine stüdyoya gelen polis ekipleri canlı yayında Hatice H.'yi gözaltına aldı. Canlı yayında polis memurlarını gören Serap Paköz, gözyaşlarına hakim olamadı.

2 günlük bebeğini öldürdüğü ileri sürülen anne, Serap Özgü'nün programının canlı yayınında gözaltına alındı
2 günlük bebeğini öldürdüğü ileri sürülen anne, Serap Özgü'nün programının canlı yayınında gözaltına alındı
2 günlük bebeğini öldürdüğü ileri sürülen anne, canlı yayınında gözaltına alındı

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Haber Yorumları (3)
XXXXX: Allah bu dünyayı kadınların şerrinden korusun
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HAKAN GÜLER: savcılıktan serbest kalır zaman aşımına uğramış dosya çocuk öldüğü ile kalır
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BOBO: zaman aşımına uğrayan dosyadan adamı yaka paça almazlar o dediğin 80lerdeydi
1 Yayından Kaldır
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