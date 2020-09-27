2 gündür kayıp İshak aranıyor
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2 gündür kayıp İshak aranıyor

27.09.2020 23:34 | Son Güncelleme: 27.09.2020 23:38
2 gündür kayıp İshak aranıyor

AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesine bağlı Aşağıpiribeyli beldesinde, 2 gündür kendisinden haber alınamayan 13 yaşındaki İshak Akkuleli'nin bulunması için jandarma ve AFAD ekiplerince arama- kurtarma çalışması başlatıldı.

AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesine bağlı Aşağıpiribeyli beldesinde, 2 gündür kendisinden haber alınamayan 13 yaşındaki İshak Akkuleli'nin bulunması için jandarma ve AFAD ekiplerince arama- kurtarma çalışması başlatıldı.

Emirdağ ilçesine bağlı Aşağıpiribeyli beldesinde, Cumartesi günü saat 18.00 sıralarında evlerinin önünde oynayan İshak Akkuleli'nin bir süre sonra kaybolduğunu fark eden ailesi, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, beldede inceleme ve arama yaptı. Dün ve bugün yürütülen çalışmalara AFAD ekipleri ve özel eğitimli köpekler de katıldı.

Şu ana kadar yapılan arama çalışmalarından henüz sonuç elde edilemediği öğrenildi.

Çalışmaların devam ettiği belirtildi.


- Afyonkarahisar
2 gündür kayıp İshak aranıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaan TAYTAK

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