2 eski bakan ve 2 eski milletvekili AK Parti'den istifa etme kararı aldı

29.08.2019 07:29

Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, yeni parti kuracağını açıklayan eski bakan Ali Babacan'ın ardından AK Parti'den istifa etti. Ergin ve Babacan istifaları sonrasında eski bakanlardan Hüseyin Çelik ve Beşir Atalay ile 26. Dönem Milletvekili Abdullah Başcı, 23. Dönem Milletvekili Kerim Aydemir de AK Parti'den istifa etme kararı aldı.

Yeni parti hazırlığını sürdüren Ali Babacan, 8 Temmuz'da kurucusu olduğu AK Parti'den istifa etmişti. Ali Babacan, yeni parti kuracağını da 8 Ağustos'ta resmen duyurmuştu.

BABACAN'DAN BİRKAÇ GÜN SONRA İSTİFA ETMİŞ

Babacan'ın ardından eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, üç dönem milletvekilliği ve Adalet Bakanlığı yaptığı AK Parti'den istifa etti. Ergin'in Babacan ile birlikte kurulacak partide görev alacağı iddia ediliyor.

Ergin, Gazete Duvar'a yaptığı açıklamada "Sayın Babacan'dan birkaç gün sonra, yani yaklaşık iki ay önce istifa ettim. Yargıtay'ın internet sitesine girerek 'parti üyeliğinden çıkma' butonuna basarak bu işi yaptım ama bunun nümayişini yapmadık" dedi.

4 İSİM İSTİFA KARARI ALDI

Ergin'in istifa etmesinin sonrasında eski bakanlardan Hüseyin Çelik ve Beşir Atalay ile 26. Dönem İstanbul Milletvekili Abdullah Başcı, 23. Dönem Ağrı Milletvekili Kerim Aydemir, AK Parti'den istifa kararı aldı.

BEŞİR ATALAY KİMDİR?

1 Nisan 1947 tarihinde Kırıkkale ilinin Keskin ilçesinde Armutlu köyünde doğmuştur. Babasının adı Mehmet, annesinin adı Memduha'dır. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

Yüksek lisans ve doktorasını Erzurum Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamladı. Erzurum Atatürk Üniversitesinde öğretim üyeliği yaptı. ABD Michigan Üniversitesinde ziyaretçi öğretim üyesi olarak bulundu. 1983'te sosyoloji doçenti oldu. DPT'de Sosyal Planlama Daire Başkanlığı görevinde bulundu.1992'de profesör unvanını aldı.

Marmara Üniversitesinde Öğretim Üyeliği, UNESCO'da Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü. Kırıkkale Üniversitesi Kurucu Rektörü olarak görev yaptı. Ankara Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin (ANAR) Koordinatörü olarak çalıştı.

Çeşitli kitap, makale ve tebliğleri yayınlandı. 22 ve 23. Dönemde Ankara Milletvekili seçildi. 58 ve 59. Hükümetlerde Devlet Bakanlığı, 60. Hükümette İçişleri Bakanlığı yaptı.Haziran 2011 yılı genel seçimlerinde AKP'den Kırıkkale Milletvekili seçildi. 61. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinde Başbakan Yardımcısı olan Beşir Atalay, Başbakan Davutoğlu'nun kurduğu 62.Hükümeti'nde görevinden alındı.

HÜSEYİN ÇELİK KİMDİR?

5 Mart 1959'da Van'ın Gürpınar İlçesi'nde doğdu. İlk ve Ortaokulu Tatvan Yatılı Bölge Okulu'nda okudu. Diyarbakır Merkez Öğretmen Lisesi'nde başladığı orta öğrenimini Van Alpaslan Öğretmen Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden 1983 yılında mezun oldu. Aynı yıl Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ne araştırma görevlisi olarak başladı. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi'nin kadrosuna geçti. "Genç Kalemler Mecmuası'nın Sistematik Tetkiki" konulu yüksek lisans tezini verdikten sonra aynı yıl, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde doktora öğrenimine başladı.

1988-1990 yılları arasında Türkiye'deki ilk siyasal muhalefet hareketi olan Yeni Osmanlılar Cemiyeti üzerinde araştırmalar yapmak üzere İngiltere'de bulundu. Aynı yıllarda University of London School of Oriental And African Studies (SOAS)'ta MA Programına devam etti.

Ali Suavi ve Dönemi konulu doktora tezi ile ilgili araştırmalar yapmak üzere Belçika, Hollanda, Almanya, Avusturya, İsviçre, İtalya ve Fransa'daki bazı üniversite dokümantasyon merkezi ve araştırma enstitülerinde konuk araştırmacı olarak bulundu.

1991 yılında Yeni Türk Edebiyatı alanında doktor, 1992'de Yrd. Doçent, 1997'de Doçent oldu. 1999'da Van Yüzüncü Yıl Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı ve aynı bölümün öğretim üyesi iken milletvekili adayı olmak üzere istifa etti.

Siyasi hayatı, 18 yaşında Adalet Partisi Gençlik Kollarında başlayan Çelik, 1999 Milletvekili Genel Seçimlerinde Doğru Yol Partisi'nden Van Milletvekili oldu. Seçimlerin hemen ardından Meclis Başkanlık Divanı üyeliğine seçildi. 2001 yılında AK PARTi'nin kurucuları arasında bulunmak üzere DYP'den istifa etti. AK PARTi'nin programını yazan çekirdek kadronun arasında bulundu. Partinin meclis grubu oluşunca, Grup Başkanvekili oldu. 3 Kasım 2002 seçimlerinde ikinci kez Van'dan milletvekili seçildi. Sayın Abdullah Gül'ün Başbakan olduğu 58. Cumhuriyet Hükümeti'nde Kültür Bakanlığı yaptı. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakan olduğu 59. ve 60. Cumhuriyet Hükümetlerinde Milli Eğitim Bakanı olarak görev aldı.

2002-2009 tarihleri arasında 6.5 yıla yakın Bakanlık yaptıktan sonra, AK PARTi'nin 3. Olağan Büyük Kongresi'nde MKYK üyeliğine seçildi. Türkiye'de fikri ve siyasi akımlar, Türk kültürü, edebiyatı ve siyasi tarihi ile aktüel memleket meseleleri üzerine yayımlanmış 15 adet kitabı bulunan Çelik, iyi derecede İngilizce bilmekte, evli ve üç çocuk babasıdır.