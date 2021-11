ESENLER, İSTANBUL (Habermetre) - Eklenme tarihi 9 Kasım 2021

2. ESENLER FİLM GÜNLERİ Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Esenler Film Günleri, 11-14 Kasım 2021 tarihleri arasında "Göç Filmleri" seçkisiyle gerçekleştirilecek. Etkinlik boyunca birbirinden değerli filmler sinemaseverlerin beğenisine sunulacak. Film Günleri kapsamında; Botox, Gelin, Kirazın Tadı, The Merger, İçimdeki Kahraman, Oskar & Lili, Pota (Gala), Under The Upturned Moon, Uzak Ülke, Koridor filmlerinin gösterimleri yapılacak.

Film Günleri'nde Yeşilçam'ın usta ismi Hülya Koçyiğit, sinema yazarı Burçak Evren ve İranlı aktör Homayoun Ershadi onur ödülünün sahibi olacak.

11 Kasım Perşembe günü Melihat Gülses konseri ile açılacak olan etkinlik, 14 Kasım Pazar günü Taş Plak Senfoni Orkestrası'nın konseri ile son bulacak.

Etkinliğin açılış gününde Türk sinemasının 'Koca Çınar'ı Ömer Lütfi Akad ile ilgili "Ömer Lütfi Akad ve Göç Üçlemesi" isimli panel saat 17. 00'de sinemaseverler ile buluşacak. Panelin ardından saat 19. 30'da "Ustasız Usta: Ömer Lütfi Akad" sergisi meraklılarını bekliyor olacak.

13 Kasım Cumartesi günü saat 19. 00'da ise I·stanbul'un gecekondu mahallelerinden birinde yas¸ayan ilkokul o¨gˆrencisi Ahmet'in basketbol macerasını anlatan "Pota" filmi görücüye çıkacak.

Etkinlik 14 Kasım'da, 2. Esenler Film Günleri kapsamında düzenlenen Kısa Film Yarışması'nın kazananlarının belli olacağı ödül töreni ile son bulacak.

