2 çocuk annesinden para karşılığı soyunmasını isteyen reklamcıya 1 yıl 8 ay hapis
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2 çocuk annesinden para karşılığı soyunmasını isteyen reklamcıya 1 yıl 8 ay hapis

KONYA'da, reklamcı Emrah Y. (33), 2 çocuk annesi Ö. Y.'ye (40), 'ünlüler de oynuyor' diyerek, para karşılığı soyunulan oyunda oynamasını tavsiye ettiği iddiasıyla 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, 'fuhuşa teşvik' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

06.08.2020 10:03 | Son Güncelleme: 06.08.2020 10:16

KONYA'da, reklamcı Emrah Y. (33), 2 çocuk annesi Ö. Y.'ye (40), 'ünlüler de oynuyor' diyerek, para karşılığı soyunulan oyunda oynamasını tavsiye ettiği iddiasıyla 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, 'fuhuşa teşvik' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezası 5 yıl süreyle ertelenen Emrah Y., 'cinsel taciz' suçundan beraat etti.

Eşinden boşandıktan sonra maddi sıkıntılar yaşan Ö. Y.,  2017 yılında, reklamcı Emrah Y. ile iş görüşmesi yaptı. Emrah Y., Ö.Y.'ye ünlülerinde oynadığı bir oyun olduğunu, soyunması halinde çok para kazanarak, borçlarını kapatabileceğini söyledi. Emrah Y. teklifi kabul etmeyen kadına, sözlü tacizde bulundu. Ö.Y. de Emrah Y. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ö.Y. ifadesinde yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Evli olduğum süreçte bir güzellik salonu işletiyordum. İş yerimin reklamını verdiğim bir dergide çalışan Emrah ile tanıştık. İşimi kaybettikten 7-8 yıl sonra, beni sosyal medya üzerinden aradı. Öncesinde işletmeciydim, o beni aradığında işçiydim, bunu bilerek geldi. Bana yardımcı olmak istediğini, iş bulabileceğini söyledi. Ben de çocuklarımla daha fazla vakit geçirmek istiyordum, çevresinin de geniş olduğunu biliyordum, şartları uygun olan bir işi kabul edebileceğimi söyledim. Bana birlikte çalışabileceğimizi, bütün borçlarımı kapatabileceğini söyledi. Borcum olmadığını, sadece düzenli bir iş istediğimi bildirdim. Görüşelim, ajansım var, seni orada değerlendirebilirim dedi. Ben iş görüşmesi yapacağımızı düşünerek, görüştüm."  'CİNSEL İÇERİKLİ BİR OYUN ANLATTI'İş konuşacaklarını düşündüğünü ifade eden Ö.Y., ifadesinin devamında şunları kaydetti: "Emrah'la iş bulmam konusunda yardımcı olacağını düşündüğüm için bir kafede görüşmeye gittim. 'Sakın kimseye söyleme' dedi. Saçma sapan cinsel içerikli bir oyundan bahsetti. Konu, iş konuşmasına gelemedi. Ben de cinsel içerikli bir konuşma olması nedeniyle gerildim, telefonumun kaydını açtım. Çek Cumhuriyeti'nde oynanan bir oyun olduğunu, Türkiye'de de oynandığını anlattı. Oyunda para karşılığında kıyafet çıkarılıyormuş. Bazı bölgelere dokunarak, kronometre tutularak bir rakam belirleniyormuş. 'Tişörtünü çıkar sana 500 lira vereceğim' deniyormuş, kadın istediği zaman duruyormuş. Bana, 'Ben seni tanıyorsam sen bu oyundan korkunç zevk alırsın, sen çılgın bir kadınsın, senin bir şey yaptığını görmeme gerek yok ki enerjini hissediyorum, sen her türlü manyaklığı yapabilecek potansiyelde kadınsın' dedi. 'Benim ihtiyacım var borç ver' diyorlar. Niye borç vereyim? Ne gerek var? Zaten oyunu oynarsak, ben sana para vermiş olacağım' dedi. İstanbul'daki bir menajerin oyunu ünlülerin de oynadığını anlattığını söyledi. 'Bir gecede 2-3 bin lira alınabilir bu oyunla, çalışmaya gerek yok' dedi. Kimsenin duymayacağını, ünlülerin de oynadığını söyleyerek güven vermeye ve özendirmeye çalıştı." 6 YIL HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDIÖ.Y.'nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma sonunda Emrah Y. hakkında 'cinsel taciz' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar, 'bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek suçlarından' da 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyla dava açıldı. Konya 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonunda Emrah Y. 'cinsel taciz' suçundan beraat ederken, 'fuhuşa teşvik' suçundan iyi hal indirimiyle 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceza, 5 yıl süreyle ertelendi.Ö.Y'nin avukatı Ayşe Yaman, hukuki sürecin devam ettiğini belirterek, "Mahkeme fuhuşa teşvik suçundan cezalandırılmasına karar verdi, daha önce sabıkası olmadığı için hükmün açıklanmasının geri bırakılması dediğimiz bir nevi erteleme kararı verildi. Manevi tazminat davamızı da açtık, dava devam ediyor" dedi.

2 çocuk annesinden para karşılığı soyunmasını isteyen reklamcıya 1 yıl 8 ay hapis

Kaynak: DHA

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