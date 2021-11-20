2 çocuk annesi Pelin Karahan, karın kaslarıyla adeta şov yaptı

2007-2011 yıllara arasında yayınlanan Kavak Yelleri dizisiyle yıldızı parlayan ve şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde rol alan güzel oyuncu Pelin Karahan, paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

FİZİĞİYLE HAYRAN BIRAKIYOR

2014 yılında Bedri Güntay ile nikah masasına oturan iki çocuk annesi Pelin Karahan, işlerinin yanı sıra sporunu da aksatmamaya özen gösteriyor. Uzun süredir spor yapan Karahan, son olarak spor salonunda verdiği pozları paylaştı. Karın kaslarıyla dikkat çeken 37 yaşındaki Karahan kum torbasına yaslanarak verdiği pozları 4,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Oyuncunun "Şehre dönüş" notuyla paylaştığı pozlardaki karın kaslarıyla adeta genç kızlara meydan okudu.

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