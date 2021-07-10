2 çocuk annesi kadın, arabanın içinde 16 yaşındaki çocuğa tecavüz ederken yakalandı
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2 çocuk annesi kadın, arabanın içinde 16 yaşındaki çocuğa tecavüz ederken yakalandı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Teksas eyaletinde yaşanan skandal olayda 2 çocuk annesi 31 yaşındaki Amanda Bush isimli kadın, boş bir arazideki araçta 16 yaşındaki çocuğa tecavüz ederken yakalandı. Araçta yapılan aramada uyuşturucu da ele geçirilirken, polise çocuğun yaşıyla ilgili yanlış beyanat verdiği ortaya çıkan kadın, 10 yıl ertelenmiş denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı.

Amerika'nın Teksas eyaletinde meydana gelen olayda, boş arazideki arabanın içinde 16 yaşındaki çocuğa tecavüz ederken yakalanan Amanda Bush isimli kadının yargılanmasına devam edildi.

CEZANIN AZ OLMASINA TEPKİ YAĞDI

Teksaslı bir kadın, 16 yaşındaki bir çocuğa cinsel tacizde bulunduğunu kabul ettikten sonra hapis cezası yerine denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı. Cezanın bu kadar hafif olmasına tepki yağdı.

2 çocuk annesi kadın, arabanın içinde 16 yaşındaki çocuğa tecavüz ederken yakalandı

10 YIL ERTELENMİŞ DENETİMLİ SERBESTLİK

31 yaşındaki Amanda Bush, Mayıs ayında bir çocuğa ikinci derece ağır cinsel saldırı yapmaktan suçlu bulundu. Çarşamba günü, Yargıç Susan Kelly savunma anlaşmasını onayladı ve Bush'u 10 yıl ertelenmiş denetimli serbestlik cezasına çarptırdı.

2 çocuk annesi kadın, arabanın içinde 16 yaşındaki çocuğa tecavüz ederken yakalandı

HAYATININ GERİ KALANINDA KAYIT YAPTIRACAK

Waco Tribune-Herald'ın haberine göre Bush ayrıca hayatının geri kalanında cinsel suçlu olarak kayıt yaptırmak zorunda kalacak. Duruşmada hüküm giymiş olsaydı, Bush 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilirdi.

POLİSE YALAN İFADE VERDİ

Otomobilde uyuşturucu da bulundu. Mahkeme belgelerine göre Bush, çocuğun 18 yaşında olduğu ve bir ilişkisi olmadığı konusunda polise yalan söyledi. Daha sonra kadın, çocuğun 16 yaşında olduğunu bildiğini ve cinsel ilişki içinde olduklarını itiraf etti.

2 çocuk annesi kadın, arabanın içinde 16 yaşındaki çocuğa tecavüz ederken yakalandı

TEKSAS'TA RIZA YAŞI 17

Polis tarafından sorguya alınan kurban, Bush ile ilişkiye girdiğini doğruladı. Soruşturma sırasında, Bush'un gençle ilk ilişkisinin henüz 15 yaşındayken yaşandığı ortaya çıktı. Teksas'ta yasal rıza yaşı 17 olarak biliniyor.

2 çocuk annesi kadın, arabanın içinde 16 yaşındaki çocuğa tecavüz ederken yakalandı
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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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