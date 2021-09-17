2 bin yıllık tarih gün yüzüne çıktı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Roma antik dönemi Sidenus Kenti'nin ayak izleri bulundu

Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar : "Fatsa'nın saklı kalmış tarihi değerlerini koruyup turizme kazandırmayı düşünüyoruz"

ORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesinde, belediyenin 3. derece sit alanında yol genişletme çalışmaları sırasında, Roma Antik Dönemi'ne ait 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen lahit mezarları ile içerisinde göz suyu şişesi, testi ve kırılmış cam kase bulundu.

Roma dönemine ait antik kent Sidenus'a ait yerleşim yeri olduğu tespit edilen, Hristiyanlık öncesi inanç sistemine ait manastır kalıntılarına rastlanılan bölgede 2 adet lahit mezar, mezar içerisinde insan kemik kalıntıları, göz suyu şişesi, testi, cam kase ve ziynet eşyaları gün yüzüne çıktı. Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, belediyenin yol genişletme çalışmaları sırasında kazı yapan kepçenin rastlantısal olarak lahit mezarları gün yüzüne çıkarttığını söyledi.

Fatsa zengin medeniyet birikimine sahip kadim bir şehir

Farklı kültürleri bünyesinde barındıran Fatsa'nın antik ve ortaçağ dönemlerine ait yapıları ve eserleri bulundurduğuna dikkat çeken Başkan Kibar, "Tarihi eserler, anıtlar ve lahitler bir dönem tarihin aydınlatılmasında etkili ve önemli bir rol oynar. Milletlerin yaşayış biçimi, değerleri ve toplumsal yapısı hakkında bize ışık tutar. Fatsa'mız bu manada zengin tarihi geçmişi ve barındırdıkları sayısız tarihi eser ve yapılarla kadim bir şehirdir. Tarihi Cıngırt Kalesi, Kaleönü Kalesi ve Bolaman Sidenus Antik Kenti ile Fatsa insanlık tarihine ve uygarlıklar kültürüne tanıklık etmektedir. Kurtuluş Mahallemizde belediyemiz ekiplerimizin tarafından yapılan yol çalışması sırasında M.Ö 1. yüzyıla ait yaklaşık 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen 2 adet lahit mezar bulundu. Roma Antik Dönemi'ne ait olduğu tahmin edilen 1. lahit mezarın içerisinden insan kemik kalıntıları ile bir takım ziynet eşyaları ve gözyaşı şişesi çıktı. Şu an ekipler 2. lahit mezarda çalışma yapıyor. Müze yetkililerimiz nezaretinde arkeologlar tarihi buluntuya zarar vermeden titizlikle çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

"Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ortaya çıkartacağız"

Kibar, "Yıkıntıların arasındaki kalıntılar incelendiğinde, tarihi manastır izlerini ortaya çıkan yapılardan anlıyoruz. Manastır kalıntısından sonra ortaya çıkan lahit mezarlarla birlikte bunun gibi saklı kalmış tarihi değerlerini koruyup turizme kazandırmayı düşünüyoruz. Zenginliğini farklı kültürlerden beslenerek kazanan antik kent ve ortaçağa uzanan tarihi alanları ile Fatsa'mızı bu özelliğiyle öne çıkartmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu manada da doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerini ortaya çıkaracağımız Fatsa'mızla ilgili turizm alanında somut adımlar atıyoruz. Fatsa'mızın bizlere sunduğu güzellikleri ortaya çıkararak yerli ve yabancı turistlerin tercih edeceği bir ilçe olmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Fatsa ilçesinde kazı çalışmaları ise ilgili arkeologlar eşliğinde devam edeceği bildirildi.