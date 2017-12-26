Tarla Sürerken 2 Bin Yıllık Heykel Buldu



6 ay önce ismi açıklamayan bir çiftçi tarlasında çalıştığı sırada bir heykel buldu. Tarladaki işlerini yarıda bırakan çiftçi heykelciği alarak Çorum Müzesi'ne getirdi.

YAKLAŞIK 2 BİN YILLIK

Yapılan incelemeler sonunda 2 bin yıllık olduğu öğrenilen ve Müze Müdürlüğü tarafından teslim alınan Hermes heykeli uzmanlar tarafından restorasyonu yapılarak envantere kaydı yapıldıktan sonra müze koleksiyonuna alındı.



O ÇİFTÇİ ÖDÜLLENDİRİLDİ

Konu ile ilgili kanuna göre, taşınır ve taşınmaz kültür-tabiat varlıklarını bulan veya eserden yeni haberdar olanlar, en geç üç gün içinde en yakın müze müdürlüğüne, köyde muhtara, diğer yerlerde de mülki idare amirlerine durumu bildirmekle mecbur tutuluyor. Bu kapsamda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararınca Hermes heykelini getiren çiftçinin ödüllendirildiği öğrenildi.



TÜCCARLARI KORUYAN TANRI!

Müzedeki heykelin altında şu bilgiler yer alıyor: "Hermes, Tanrı Zeus ile Titanlar soyundan gelen Maia'nın oğludur. Zeus'un buyruklarını ölümlülere ve tanrılara iletir. Kanatlı sandalet ve başlık giyen Hermes, elinde asa ve para kesesi taşır. Güzel ve inandırıcı konuştuğu için hatiplerin, sürülerin, ve hırsızların tanrısıdır. Yolları, yolcuları ve tüccarları korur. Ölenlerin ruhunu yer altı ülkesine Tanrı Hades'e götürür. Zeus'n gönderdiği uykuyu ve rüyaları insanlara iletmek onun görevidir."