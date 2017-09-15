2 Bin Futbol Antrenörü Endüstri ile Antalya'da Buluşuyor

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD)'nin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) işbirliği ile düzenleyeceği UEFA Pro Lisans Antrenörler 'Gelişim Semineri', TFF Süper Ligi devre arasında, 8 - 10 Ocak 2018 tarihlerinde Antalya Belek'te gerçekleşecek.

TFF ve TÜFAD'ın üç yılda bir gerçekleştirdiği UEFA Pro Lisans Antrenörlere yönelik en önemli etkinliklerden biri olan Gelişim Semineri'nde, üç gün boyunca dünya futbolunda konuşulan en yeni bilgi ve teknolojiler paylaşılacak.

SEMİNERDE KİMLER OLACAK?

Seminer kapsamında; TFF Başkanı Yıldırım Demirören, TÜFAD Genel Başkanı İsmail Dilber, TFF Eski Başkanı Şenez Erzik, AEFCA Başkanı Walter Gagg, Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Mircae Lucescu, TFF Futbol Gelişim Direktörü-Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş , Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı konuşma yapacak. UEFA Baş Teknik Sorumlusu Ioan Lupescu, Roma Kulüp Direktörü Francesco Totti, Norveç Milli Takım Teknik Direktörü Lars Lagerback, Hollanda Milli Takım Kaleci Antrenörü Frans Hoek, Queens Park Rengars Kulübü Direktörü Les Ferdinand, Borisia Dortmunt Eski Teknik Direktörü Thomas Tuchel, İngiliz U/19 Milli Takım Teknik Direktörü Keith Downie ve birçok yabancı futbol profesyoneli de seminerin davetlileri arasında yer alıyor.

Futbol Endüstrisi Tek Çatı Altında Buluşuyor

Uluslararası Pro Lisans Antrenör Gelişim Semineri kapsamında, bu yıl ilk kez Futbol Endüstrisi Forum ve Sergisi (FIFEX) de gerçekleştirilecek. Futbol endüstrisinin bir parçası olan ulusal ve uluslararası tüm sektörleri bir araya getirecek olan FIFEX kapsamında; dünyanın futbol alanında önemli isimlerinin konuşmacı olacağı paneller, futbol ekonomisinin günümüzdeki yerinin konuşulacağı oturumlar, futbolla ilgili çalışmalar yürüten her sektörden firmaların stantlarının bulunduğu sergi alanı, Türkiye'de ilk kez verilecek olan ve ünlü sanatçıların konserleriyle renklenecek Futbol Endüstrisi Ödül Töreni ve yeşil sahların unutulmaz isimlerinden oluşan Efsaneler Maçı gibi birçok etkinlik canlı yayınlarla ekranlarda yer alacak.

Bu yıl gerçekleşecek UEFA Pro Lisans Antrenör Gelişim Semineri'nde çıtayı biraz daha yukarıya taşıdıklarını ifade eden Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Genel Başkanı İsmail Dilber, "TÜFAD olarak öncelikli hedefimiz her zaman Türk futbolunun gelişimine katkıda bulunmak oldu. Bu amaçla Türk futbolunun ilerlemesinde en önemli paya sahip olan antrenörlerimizin yetkinliğini artıracak birçok kurs ve eğitim programını yıl içerisinde hayata geçiriyoruz. Üç yılda bir düzenlediğimiz UEFA Pro Lisans Antrenör için Gelişim Semineri ise son derece önemli bir etkinlik. Bu yıl bu etkinlikle birlikte futbolu futbol yapan tüm bileşenleri buluşturmak üzere Futbol Endüstrisi Forum ve Sergisi'nin hayata geçirilmesi için de öncü olduk. Futbol endüstrisinin ulusal ve uluslararası tüm taraflarının aynı çatı altında buluşarak bilgi paylaşımı yapmasının Türk ve dünya futboluna önemli bir katma değer sağlayacağına inanıyoruz. Antrenörlerimizi ve futbolla ilgilenen endüstrinin tüm taraflarını Antalya'ya bekliyoruz" diye konuştu.