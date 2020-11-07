2 bin 781 nüfuslu Değirmenayvalı beldesi karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

2 bin 781 nüfuslu Değirmenayvalı beldesi karantinaya alındı

07.11.2020 00:57 | Son Güncelleme: 07.11.2020 01:02
2 bin 781 nüfuslu Değirmenayvalı beldesi karantinaya alındı

Afyonkarahisar'da 2 bin 781 nüfuslu Değirmenayvalı beldesi Korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Afyonkarahisar'da 2 bin 781 nüfuslu Değirmenayvalı beldesi Korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Karantina kararı Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alındı. Karantina kararı sonrası beldenin giriş ve çıkışları jandarma ekipleri tarafından kapatıldı. Beldeye giriş ve çıkışlar kontrollü bir şekilde sağlanıyor.

Karantina kararı sonrası Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise beldede Kovid-19 testlerinde pozitif vakaların artması, bulaş riskinin yüksek olması, hastalığın yayılmasını önlemek ve tedbir amacıyla ikinci bir değerlendirmeye kadar beldenin 6 Kasım tarihi itibari ile karantinaya alındığı kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

2 bin 781 nüfuslu Değirmenayvalı beldesi karantinaya alındı
2 bin 781 nüfuslu Değirmenayvalı beldesi karantinaya alındı
Sakarya'da bir sokak karantinaya alındı (2)
Sakarya'da bir sokak karantinaya alındı (2)
Manisa'da bir mahalle karantinaya alındı
Manisa'da bir mahalle karantinaya alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Donald Trump Mustafa Varank Vladimir Putin Emmanuel Macron
Magazin Aleyna Tilki Demet Akalın Burak Özçivit Yonca Evcimik
Spor Can Bartu Erol Bulut Tamer Tuna Mehmet Topal Sergen Yalçın
Daha Fazla Türk Konya Avrupa Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 2 bin 781 nüfuslu Değirmenayvalı beldesi karantinaya alındı - Afyon
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.11.2020 01:03:07. #1.14#
title