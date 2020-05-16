2 aylık çalışma, koronanın yol haritasını ortaya çıkardı! İşte Türkiye'ye virüs bulaştıran 2 ülke
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2 aylık çalışma, koronanın yol haritasını ortaya çıkardı! İşte Türkiye'ye virüs bulaştıran 2 ülke

Türk Tabipler Birliği Kovid-19 Danışma ve İzleme Kurulu, salgına ilişkin 2 aylık değerlendirme raporu hazırladı. Raporda, Türkiye'de görülen virüsün genetik yapısının incelendiği ve virüsün Suudi Arabistan ile İran kökenli olduğu vurgulandı.

2 aylık çalışma, koronanın yol haritasını ortaya çıkardı! İşte Türkiye'ye virüs bulaştıran 2 ülke
16.05.2020 08:50 | Son Güncelleme: 16.05.2020 09:24

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Kovid-19 Danışma ve İzleme Kurulu, Kovid-19 pandemisine yönelik hazırlanan iki aylık değerlendirme raporunu kamuoyuna duyurdu. Raporda, Türkiye'de görülen virüsün genetik yapısının incelenmesi sonucu Kovid-19'un ağırlıklı olarak Suudi Arabistan ve İran kökenli olduğu vurgulandı.

144 sayfalık raporda ise, Türkiye'nin milyon kişi başına günlük doğrulanmış ölüm sayısı bakımından ilk 30 günde İran ile benzerlik gösterdiği, daha sonra günlük ölüm sayısının İran'dan düşük seyrettiği, Bulgaristan ve Yunanistan'da ise günlük doğrulanmış ölüm sayısının Türkiye'den düşük olduğu bilgileri dikkat çekti.

"902 SAĞLIK PERSONELİNE KORONAVİRÜS BULAŞTI"

23 Mart ile 10 Mayıs tarihleri arasında TTB tarafından bizzat tespit edilen Kovid-19 tanısı almış sağlık çalışanı sayısının 902 olduğu, bu kişilerin yüzde 77.8'inin hastanelerde, yüzde 18.2'sinin Aile Sağlık Merkezleri ve diğer birinci basamak sağlık kuruluşlarında çalıştığının tespit edildiği dikkat çeken ayrıntılar arasında yer aldı.

Kovid-19 tanısı alan sağlık çalışanlarının büyük bölümünü ise iç hastalıkları ve alt dallarında çalışanlar ile acil servis ve göğüs hastalıkları kliğini çalışanları oluşturuyor. Rapora göre Kovid-19 tanısı konan hekimlerin yüzde 58.8'i erkek.

HİDROKSİKLOROKİNİN TEDAVİDEKİ ETKİSİ

Raporda diğer dikkat çeken kısımlardan birini de "hidroksiklorokin" etken maddeli ilacın etkinliğine yönelik belirsizlik olduğuna vurgu yapılan kısımlar oluşturdu. Bu kısımda şu ifadelere yer verildi:

"Laboratuvar ortamındaki çalışmalarda gösterilmiş olmasına rağmen klinikte sınırlı sayıda kontrollü çalışma mevcuttur ve bu çalışmalardan elde edilen sonuçlar çelişkilidir. Çin'de yapılan çalışmada Klorokin'in Kovid-19 hastalığında zatürre gelişimini önlediği, radyolojik bulguların iyileşmesinde etkili olduğu, PCR negatifleşme süresini kısalttığı ve hastalık seyrini iyileştirdiği gösterilmiştir.

Çin'de yapılan başka bir kontrollü çalışmada ise 'hidroksiklorokin'in Kovid-19 hastalığında konvansiyonel tedaviye göre başarısı ve güvenilirliği araştırılmıştır. Bu çalışma sonucunda 'hidroksiklorokin' tedavisinin yedinci gün sonunda viral yükü azaltmadığı gösterilmiştir."

"FAVİPİRAVİR ÖKSÜRÜK VE ATEŞE KARŞI ETKİLİ"

Raporda "favipiravir" için de sınırlı sayıda çalışma yapıldığına yer verilirken, söz konusu ilacın öksürük ve ateş yüksekliğini iyileştirmede daha etkin olduğu belirtildi.

"Favipiravir"in klinik kullanımında farklı öneriler mevcut olduğuna dikkat çekilirken, "Bazı çalışmalarda ilk gün 12 saatte yüksek doz önerilmektedir. Sağlık Bakanlığı'nın rehberinde ise ağır seyirli zatürre ve hidroksiklorokin tedavisi alırken kliniği ağırlaşan ya da zatürre bulguları ilerleyen olgularda 'favipiravir' ilk gün yükleme dozunu takiben beş gün süre ile önerilmektedir.

Bununla birlikte Avrupa ve Amerika'da yayınlanmış tedavi rehberlerinde 'favipiravir'den bahsedilmemektedir" denildi.

2 aylık çalışma, koronanın yol haritasını ortaya çıkardı! İşte Türkiye'ye virüs bulaştıran 2 ülke

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