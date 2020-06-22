2 avukata pompalı saldırı kamerada
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

2 avukata pompalı saldırı kamerada

Muğla'nın Milas ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan Antalya Barosu'na kayıtlı avukatlar Ahmet Onaran ve Merve Özer'in yaşadığı korku dolu anlar, cep telefon kamerasına yansıdı.

2 avukata pompalı saldırı kamerada
22.06.2020 17:03 | Son Güncelleme: 22.06.2020 17:06

Muğla'nın Milas ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan Antalya Barosu'na kayıtlı avukatlar Ahmet Onaran ve Merve Özer'in yaşadığı korku dolu anlar, cep telefon kamerasına yansıdı. Görüntülerde, araç içine sığınan avukatlardan Onaran'ın kendileriyle birlikte olan memurları kast ederek, 'Memurlar gelsin abi' cümlesini kullandığı ve bu sözün ardından saldırganlardan birinin elindeki pompalı tüfeği avukata doğrultularak, havaya doğru bir el ateş ettiği görüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, 17 Haziran Çarşamba günü Milas'ta meydana geldi. Antalya Barosu'na kayıtlı avukatlar Ahmet Onaran ve Merve Özer, müvekkilleri Zeynep Ezgi Kaya'nın işlettiği boksit madenine ruhsat sahibi tarafından alınmaması nedeniyle ilçeye gitti. Milas Kaymakamlığından 2 memurla beraber maden sahasına ulaşan 2 avukat, tutanak tuttukları sırada ruhsat sahibinin kardeşi İdris K., çeşitli tehditlerde bulundu. Tartışma yaşanmasının ardından İdris K.'nın oğlu Erdi K., yanında olan pompalı tüfekle Onaran ve Özer'e ateş etti. Özer, güvenlik güçlerine haber vermek üzere telefonunu çıkardığı sırada ise ruhsat sahibi Mühendis K., avukatın telefonunu elinden alarak yere fırlattı. Aynı zamanda şüphelilerden biri, Özer'in üzerine sandalye fırlattı. Korku dolu anlar yaşayan avukatlar, araçlarına binerek bölgeden hızla uzaklaştı. Şüpheliler Mühendis K., İdris K., Erdi K., ve İbrahim K.'da şikayet üzerine gözaltına alındı. Şüphelilerden Erdi K. tutuklanırken, diğerleri ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

"ÇOK KORKTUK"

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan avukat Merve Özer, tutanak tuttukları sırada her şeyin normal göründüğünü fakat karşı tarafın hukuki süreci hazmedemediği için söz konusu olayın yaşandığını kaydetti. Özer, "Erdi K., isimli şahıs pompalı silahla bir anda geldi. Silahı gördüğümüzde çok korktuk ancak silahı ateşlemesi olayı bambaşka bir boyuta çıkardı. Bizi hedef alarak üzerimize ateş etti. Çok korktuk, olay yerinden hızla ayrıldık hatta bizimle birlikte olan 2 memuru da almak istedik ama ne yazık ki onları alamadık. Bizi silah zoruyla gönderdiler. Aracımıza ve üzerimize ateş ettiler" dedi.

Hukuki süreci takip ettiklerini ifade eden Özer, diğer 3 şüphelinin adli kontrolle serbest bırakılmasıyla ilgili itirazlarını yapacaklarını söyledi.

"DARP EDİLEBİLİRDİM, GASP EDİLEBİLİRDİM VE ÖLEBİLİRDİM"

Özer, "Üzerimize tamamen hedef alındı. Canımızı zor kurtardık. Orası kalabalıktı ama oradaki tek kadın bendim, çok zor bir durum. Kendimde hedef alındım. Telefonum gasp edilmeye çalışıldı, elimden alınıp fırlatıldı. Sandalyeyi alıp bana vurmaya çalışıldı. Meslektaşım ve müvekkilimin eşi durdurdu. Hem darp edilebilirdim, gasp edilebilirdim ve ölebilirdim, çok zor bir durumdu. Bu olay hem kadına, hem de hukuka yönelik şiddet. Bu işin peşini bırakmayacağız. Hem kadınların adına, hem de mesleğimizin onuru adına süreci sonuna kadar takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan olay anı hem avukatların cep telefon kameralarına, hem de güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Cep telefon kamerası görüntülerinde araçta bulunan avukatlara pompalıyla ateş edildiği görülürken, güvenlik kamera görüntülerinde ise şüphelilerin Merve Özer'e sandalye fırlattığı ve silahla ateş ettikleri gözlendi.

(Huriye Ferah Vanlı/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi Haber
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz Haber
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı Haber
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu Haber
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar Haber
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar
İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyarken gençler oralı bile değil Haber
İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyarken gençler oralı bile değil
Tekirdağ'da, tepki çeken Erbakan heykelinin CHP'li belediye döneminde yaptırıldığı ortaya çıktı
Tekirdağ'da, tepki çeken Erbakan heykelinin CHP'li belediye döneminde yaptırıldığı ortaya çıktı
Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım 'baba korkuyorum bizi kurtarın' diye yalvardı
Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım 'baba korkuyorum bizi kurtarın' diye yalvardı
Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı
Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı
3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmesi olayının arkasından yasak aşk çıktı
3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmesi olayının arkasından yasak aşk çıktı
Maaşlarına haciz gelen emekliler, icra müdürlüğüne başvurarak haczi kaldırabilir
Maaşlarına haciz gelen emekliler, icra müdürlüğüne başvurarak haczi kaldırabilir
Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar
Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar
Kız isteme törenine katılan 9 kişide koronavirüs tespit edildi
Kız isteme törenine katılan 9 kişide koronavirüs tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 21 Haziran'da koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti, 1192 yeni vaka var
Son Dakika: Türkiye'de 21 Haziran'da koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti, 1192 yeni vaka var
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin
Şaka yapan Maraş dondurmacısını polise şikayet etti
Şaka yapan Maraş dondurmacısını polise şikayet etti
G.Saray - G.Antep maçında gözden kaçan pozisyon: Günay Güvenç'in de 6 saniye kuralını ihlal ettiği ortaya çıktı
G.Saray - G.Antep maçında gözden kaçan pozisyon: Günay Güvenç'in de 6 saniye kuralını ihlal ettiği ortaya çıktı
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı
Dolandırıcılardan e-imza tuzağı! Sakın bu oyuna gelmeyin
Dolandırıcılardan e-imza tuzağı! Sakın bu oyuna gelmeyin
Ahmet Kutalmış Türkeş, Babalar Günü mesajında meydan okudu! Bahçeli çok kızacak
Ahmet Kutalmış Türkeş, Babalar Günü mesajında meydan okudu! Bahçeli çok kızacak
Acun Ilıcalı'dan MasterChef yarışması için ilginç istek: Lütfen başvuru yapmayın
Acun Ilıcalı'dan MasterChef yarışması için ilginç istek: Lütfen başvuru yapmayın
Binali Yıldırım çok istediği Meclis Başkanlığı'ndan neden vazgeçti? İşte olayın perde arkası
Binali Yıldırım çok istediği Meclis Başkanlığı'ndan neden vazgeçti? İşte olayın perde arkası
Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu
Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu
Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri hayatını kaybetti
Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri...
İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz
İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz
Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı
Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı
TBMM'ye gönderilen rapora göre, ölümle sonuçlanan obezite ameliyatlarının %77'sinde hekim hatası var
TBMM'ye gönderilen rapora göre, ölümle sonuçlanan obezite ameliyatlarının %77'sinde hekim hatası var
Terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah deposunda art arda patlamalar
Terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah deposunda art arda patlamalar
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
Avusturya'nın ırkçı başbakanından itiraf: Türkiye'ye mesaj vermek için Yunanistan'a yardım gönderdik
Avusturya'nın ırkçı başbakanından itiraf: Türkiye'ye mesaj vermek için Yunanistan'a yardım gönderdik
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Halife Hafter Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Burcu Esmersoy Mustafa Ceceli İbrahim Tatlıses
Spor Serdar Aziz Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Daha Fazla Sel Bursa Kestel Gaziantep
Şu an buradasınız: 2 avukata pompalı saldırı kamerada - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.6.2020 17:06:33. #1.14#
title