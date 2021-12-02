2 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı mı? Bugün Covid19 kaç kişi öldü? Covid 19 saglik gov tr corona saat kaçta açıklanacak?
Vatandaşlar 2 Aralık koronavirüs tablosu hakkında araştırma yapıyor. 2 Aralık günü Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti konularında aramalar yapılırken 2 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı mı, merak edildi. Peki 2 Aralık korona tablosu nasıl? Bugün Covid19 kaç kişi öldü? Covid 19 saglik gov tr corona saat kaçta açıklanacak?
2 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı mı? Bugün Covid19 kaç kişi öldü?sorularının yanıtı merak ediliyor. 2 Aralık Perşembe günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı mı?
Türkiye'de 2 Aralık günü koronavirüs nedeniyle vefat edenlerin sayısı henüz açıklanmadı.
2 Aralık Perşembe tarihinde koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Tablo akşam 19:00 itibarıyla açıklanacak.
Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 1 Aralık'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre, 22 bin 556 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 207'den 196'ya düştü. İyileşen hasta sayısı 24 bin 113 olurken, toplam 355 bin 252 PCR testi yapıldı. Bakan Koca, "Kovid-19'da yeni varyantlardan endişe duyulabilir, fakat salgının sonunun zayıf varyantlarla geleceğini unutmayın." dedi.
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