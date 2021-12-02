2 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı mı? Bugün Covid19 kaç kişi öldü? Covid 19 saglik gov tr corona saat kaçta açıklanacak?

2 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı mı? Bugün Covid19 kaç kişi öldü?sorularının yanıtı merak ediliyor. 2 Aralık Perşembe günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı mı?

2 ARALIK PERŞEMBE KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Türkiye'de 2 Aralık günü koronavirüs nedeniyle vefat edenlerin sayısı henüz açıklanmadı.

2 ARALIK PERŞEMBE KORONAVİRÜS TABLOSU

2 Aralık Perşembe tarihinde koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Tablo akşam 19:00 itibarıyla açıklanacak.

1 ARALIK ÇARŞAMBA KORONAVİRÜS TABLOSU

Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 1 Aralık'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre, 22 bin 556 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 207'den 196'ya düştü. İyileşen hasta sayısı 24 bin 113 olurken, toplam 355 bin 252 PCR testi yapıldı. Bakan Koca, "Kovid-19'da yeni varyantlardan endişe duyulabilir, fakat salgının sonunun zayıf varyantlarla geleceğini unutmayın." dedi.

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