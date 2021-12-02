2 Aralık İstanbul'da bugün hava durumu nasıl, yağış var mı? İstanbul'da yarınki hava durumu nasıl? | İstanbul Hava Durumu

Türkiye'nin en kalabalık şehir İstanbul'da İstanbul'da, milyonlarca insan günlük planlamalarını hava durumu raporlarına göre yapabiliyor. İstanbul'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin aksine zaman zaman ani düşme ve yükselme eğilimi gösterebiliyor. Bu İstanbul'da bugün hava durumu nasıl, yağış var mı? İstanbul'da yarınki hava durumu nasıl? sorularını gündeme getiriyor. Peki, İstanbul'da bugün hava durumu nasıl, yağış var mı? İstanbul'da yarınki hava durumu nasıl? | 2 Aralık 2021 İstanbul Hava Durumu detayları haberimizde...

2 Aralık İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA DURUMU NASIL? YAĞIŞ VAR MI?

09.00 - 12.00 saatleri arası Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, İstanbul'da sıcaklık 13°C ve az bulutlu bekleniyor.

12.00 - 15.00 saatleri arası Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, İstanbul'da sıcaklık 15°C ve az bulutlu bekleniyor.

15.00 - 18.00 saatleri arası Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, İstanbul'da sıcaklık 14°C ve az bulutlu bekleniyor.

18.00 - 21.00 saatleri arası Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, İstanbul'da sıcaklık 14C ve parçalı bulutlu bekleniyor.

21.00 - 24.00 saatleri arası Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, İstanbul'da sıcaklık 14°C ve parçalı bulutlu bekleniyor.

İSTANBUL'DA YARINKİ HAVA DURUMU NASIL? | 3 Aralık HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, 3 Aralık Cuma günü (Yarın) İstanbul'da sıcaklık en düşük 12°C ve en yüksek 17°C derecedir. Yarın için hava sağanak yağışlı beklenmektedir. Nem oranı en düşük %66 ve en yüksek %79'dur.

İSTANBUL'DA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ NEDİR?

İstanbul 5 günlük hava tahmini

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