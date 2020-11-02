2-8 Kasım tarihleri arasında burcunuzu neler bekliyor? Ünlü Astrolog Aysun Koç yorumladı

Ünlü astrolog Aysun Koç'un haftalık burç yorumları ile aşk, para, aile ve sağlık konusunda hayatınızda neler olacak? İşte 2-8 Kasım tarihleri arasına etki edecek burç yorumları...

KOÇ: Evlilik ve ortaklı işlerde hızlı gelişmeler yaşayacaksınız. Bu iletişim problemlerine oldukça fazla maruz kalabilirsiniz. Olaylara sakin yaklaşırsanız sonu güzel olur, yoksa mevcut konumunuzdan olabilirsiniz. Ticari çalışmaları olanlar ise; geçmişte emek verdikleri işlerin anlaşmalarını yaparak kazançlarını artırabilirler.

BOĞA: Çarşamba gününe kadar evlilik ve ortaklık konularına yoğunlaşacaksınız. Sonrasında da günlük işler ağır basacak. Ani bir sağlık sorunu ortaya çıkabilir. Dikkatli olmakta yarar var. Bir operasyon durumu söz konusu olursa, koruyucu etkiler sayesinde neticenin iyi olacağını bilmelisiniz. Bir hayaliniz gerçekleşecek.

İKİZLER: Günlük rutinlerle geçecek bir hafta. Ancak devam eden bir hastalığı olanların hastalığı aniden nüksedebilir. Ancak iyileşmeniz kolay olacak. Bu hafta başı daha ön planda olma ihtiyacı hissedeceksiniz. Ancak çarşambadan itibaren içe dönebilirsiniz. İkili ilişkilerde bencil olmadan ben diyebilmeniz sizin yararınıza.

YENGEÇ: Aşk ve çocuk haftanın ana teması. Bu konularda geçmişten gelen bazı sorunlar yeniden alevlenebilir. Sakin olmaya ve dengeyi kurmaya çalışmalısınız. Bu hafta bir kadın vasıtasıyla tanışacağınız kişiden, zarar görme ihtimaliniz yüksek olduğu için, temkinli hareket etmekte fayda var.Bazı anlaşmalarla gelirinizi artırabilirsiniz.

ASLAN: Haftanın ilk yarısında aile ve evinize odaklanırken, ikinci yarısında kardeş veya yakın çevrenizle ilgileneceksiniz. Kadınlarla anlaşmak zor olacak. Olaylara gereğinden fazla abartılı tepki verme ihtimaliniz yüksek. Bu kadar tepkisellik kimseye fayda vermez. Koruyucu etkiyi kullanırsanız yol alabilirsiniz.

BAŞAK: Hafta genelinde yakın çevre, iletişim, eğitim konularıyla veya kardeşinizle ilgileneceksiniz. Hafta sonu ise; maddi kazançlarınıza ve aniden çıkacak ödemelere odaklanmak zorunda kalacaksınız. Evliler eşlerinin kadın akrabalarıyla ilişkilerini geliştirebilirler. Ancak aile içindeki iletişim problemleri canınızı sıkabilir.

TERAZİ: Perşembe gününe kadar kazançlarınıza, sonrasında kendinize ve güzelliğinize odaklanacaksınız. Aile büyükleriyle anlaşmak oldukça zor olsa da, sorunları çözmek için fırsatlar da mevcut. Kadınlardan gelecek maddi destekle ev alabilirsiniz. Disiplinli çalışanlar kısa vadeli amaçlarına ulaşabilirler.

AKREP: Hafta başında kişisel işlerinizi çözdükten sonra, daha izole olmak isteyeceksiniz.Manevi veya spritüal konularla ilgileneceksiniz. Evlilik ve ortaklıklarda ani gelişmeler can sıkıcı olabilir. Kadınlarla geçmişten gelen sorunlar nedeniyle bir anda kendinizi bir tartışmanın içinde bulabilirsiniz.

YAY: Oldukça aktif ve sosyal olacağınız bir hafta. Arkadaş çevrenizle maddi konular nedeniyle sorun yaşayabilirsiniz. Ancak sorunu çözme ihtimali yüksek. Bekarlar sevgilileriyle aniden sorun yaşayabilirler. Olaylar büyürse ayrılığa kadar gidebilir. Çocuğu olanlar ise; onların birdenbire çıkan sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kalabilirler.

OĞLAK: Kariyer ve mevcut statünüze yoğunlaşacaksınız. Maddi anlaşmazlık nedeniyle bazı oğlaklar istifa edebilirler. Ancak onlar zaten yeni iş anlaşmalarını daha önceden yapmış olabilirler. Kardeş veya yakın arkadaşınız yüzünden aile içinde gerginlik çıkabilir. Gelişen olaylar can sıkıcı boyuta ulaşabilir.

KOVA: Haftanın ilk yarısında eğitim, hukuk ve yurt dışı bağlantılı konular; ikinci yarısında da kredi, ödeme, miras, ameliyat ön plana çıkacaktır. Bunlarla ilgili ani gelişmeler yaşayacaksınız. Geçmişten gelen sorunlar nedeniyle bazı anlaşmalar bozulsa da, yeni ve daha güçlü bağlantılarla bereketinizi artırabilirsiniz.

BALIK: Kredi, miras, ödeme, ek gelir ya da ameliyat gibi olaylara yoğunlaşacağınız bir hafta. Bazı balıklar aniden kendilerini bir operasyon masasında bulabilirler. Evlilik veya ortaklıklarda maddi nedenlerle problem çıkabilir. Yakın çevrenizdeki kadınlardan destek alacaksınız. Bazıları kredi çekerek bir hayalini gerçekleştirebilir.

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Not: Unutmayın ki; doğum haritası parmak izi gibidir. Burçlar sadece % 20 sonuç verir. Yükselen burcunuzu da okuyun lütfen.