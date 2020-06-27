YKS'deki ilk oturum sonrası ÖSYM'den açıklama: Sınav sorunsuz bir şekilde sona erdi 2 milyon 437 bin 119 adayın ter döktüğü Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu sona erdi. ÖSYM Başkanı Aygün, sınavın ardından yaptığı açıklamada "Sınav sorunsuz bir şekilde sona erdi" ifadelerini kullandı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan ve 10.15'te başlayan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 13.00'da sona erdi. Sınav sebebiyle saat 09.30 ile 15.00 arasında 81 ilde sokağa çıkılamadı. İkinci sınav ise yarın 10:15'te yapılacak. ÖSYM Başkanı Prof.Dr. Halis Aygün, ilk oturum sonrası "Sınav sorunsuz bir şekilde sona erdi" açıklamasında bulundu.

"HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün, sınavdan sonra yaptığı açıklamada "YKS 2020'nin birinci oturumu olan TYT tüm sınav merkezlerimizde sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Böyle büyük bir sınavın ilk aşamasını tüm paydaşlarımızla birlikte başarılı bir şekilde tamamlamış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

YARIN DA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI UYGULANACAK

YKS dolayısıyla saat 09.30 ile 15.00 arasında 81 ilde sokağa çıkılamadı. İkinci sınav ise yarın 10:15'te başlayacak. Yarın da 09.30 ile 18.30 saatleri arasında sokağa çıkılamayacak.

BAKAN KOCA VE VALİ YERLİKAYA'DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sınavın ilk oturumunun başlamasına dakikalar kala "Hayat bir sınav. Bu onun 165 dakikası. En zor sorular bile kolay gelsin" derken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da "Sevgili İstanbullular lütfen sessizlik" diye tweet attı.

BAZI ADAYLAR SINAVA ALINMADI

Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il/ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulunduruldu.

İŞTE SINAVDA YÖNELTİLEN SORU SAYILARI

TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltildi.

MASKE VE DEZENFEKTAN DAĞITILDI

Adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtıldı. Adaylar sınav salonuna geçip sırasına oturduktan sonra sınav süresince maskelerini çıkarabildi.

ENDİŞELENDİREN GÖRÜNTÜLER

Okul önlerinde oluşan kalabalık ise "Pes" dedirtti. Sınava çocuklarıyla gelen veliler, sosyal mesafeyi unuttu;