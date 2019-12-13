1915 olayları: 'Ermeni soykırımı' mı 'tehcir' mi? Türkiye'nin hukuki sorumluluğu var mı?

13.12.2019 07:01 | Son Güncelleme: 13.12.2019 07:01

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi'nden sonra Senato'nun da "Ermeni soykırımı" iddialarını resmen tanıyan bir karar tasarısını kabul etmesi, 1915 olaylarının 'tehcir' mi, 'soykırım' mı tartışmalarını bir kez daha gündeme taşıdı.



Olayların başlangıç tarihi kabul edilen 24 Nisan'da, Ermeni diasporası dünyanın farklı yerlerinde 'soykırımı anma' gösteri ve etkinlikleri düzenlerken, Türkiye ise dönemin koşullarında Osmanlı'nın aldığı zorla göç ettirme (tehcir) kararının soykırım olmadığını savunuyor. Euronews.com'da Görüntüle