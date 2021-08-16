1915 Çanakkale Köprüsü hayran bıraktı

MMG Bursa Şubesi tarafından gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü teknik gezisine mühendis, mimar ve öğrenciler iştirak etti.

MMG Bursa Şubesi tarafından gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü teknik gezisine mühendis, mimar ve öğrenciler iştirak etti. Teknik gezide yetkililerden bilgi alan sektör temsilcileri ve öğrenciler, projenin büyüklüğüne ve yapım tekniğine hayran kaldı.

Mimar Mühendisler Grubu (MMG) Bursa Şubesi tarafından, tamamlandığında 4 bin 608 metre toplam köprü uzunluğa, 2 bin 23 metre merkez açıklığa ve 318 metre toplam köprü kule yüksekliğine sahip, dünyanın en uzun açıklıklı asma köprüsü olarak dünya mühendisliği tarihinde yerini alacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'ne teknik gezi düzenlendi.

Heyeti ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirten Proje Müdür Yardımcısı Alper Alemdaroğlu, yapının yapım çalışmalarının bütün hızıyla sürdüğünü söyledi. Projeyle ilgili teknik bilgiler de veren Alper Alemdaroğlu, "Projemizdeki kule ayak yüksekliği olan 318 metrenin üzerine Seyit Onbaşı'nın top mermisini temsil eden bir yapı koyacağız ve yüksekliği 334 metre olacak. 334 metre dünyanın en yüksek kule ayak yüksekliği olacak. Köprümüz kule yüksekliği ve ana açıklık olarak dünyanın en büyüğü olacak" dedi.

87 TABLİYENİN MONTAJI SÜRÜYOR

Tabliye montajlarının hava şartlarının el verdiği müddetçe gerçekleştiğini dile getiren Alper Alemdaroğlu, 21'inin mono blok (yekpare), 66 tanesinin de mega blok olduğunu, toplam 87 tabliyenin montajının sürdüğünü ve bu işlemin eylül ayının ilk haftasında tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti. Alemdaroğlu, "Hedefimiz eylülün ilk haftasında bütün tabliyelerin montajını bitirmek. Yani Asya'dan Avrupa'ya yürüyerek geçilebilecek hale gelecek köprümüz. Ondan sonra tabliyelerin ek yerlerindeki kaynak işleri kalıyor. Ondaki hedefimiz de Ağustos'un ortalarında başlayıp Kasım ayının ortasında kaynak işlerini bitirmek istiyoruz" diye konuştu.

Alemdaroğlu'na verdiği bilgilerden ötürü teşekkür eden MMG Bursa Şubesi Başkanı Kasım Şükrü Karabulut da projenin hayranlık uyandırdığını belirterek, projenin fikir aşamasından yapımına kadar emeği geçen herkese teşekkür etti. Yapılan açıklamalar ve bilgilendirmenin ardından MMG Bursa Şubesi heyeti, projedeki görevlilerle birlikte botla köprü kule ayaklarının bulunduğu alanda tur atarak, projeyi yakından görme fırsatı buldu.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı