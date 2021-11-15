1900'lerde demir yolu yapımı için kesilen ardıç ağaçları, yeniden hayat bulacak

ISPARTA (DHA) - ISPARTA Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ), Orman Bölge Müdürlüğü, Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğü, Eğirdir Fidan Müdürlüğü ile 'Ardıç Gönüllüleri' topluluğunun 'Eğirdir yeniden ağaç kokacak' sloganıyla başlattığı sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Eğirdir Gölü kenarındaki 80 dönümlük alana 5 bin ardıç fidanı dikildi.

Isparta'da Eğirdir Gölü çevresinde, 1900'lü yılların başında İzmir-Eğirdir demir yolu yapımında kullanılmak amacıyla kesilen ardıç ağaçları, bölgede yeniden hayat bulacak. 'Ardıç Gönüllüleri' adlı topluluk ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öncülüğünde; Orman Bölge Müdürlüğü, Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğü ve Eğirdir Fidan Müdürlüğü'nün 'Eğirdir yeniden ağaç kokacak' sloganıyla başlattığı sosyal sorumluluk projesi kapsamında göl kenarındaki 80 dönümlük alana 5 bin ardıç fidanı dikildi. Proje hakkında 'Ardıç Gönüllüleri' adına bilgi veren, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi'nin kurucu dekanı, emekli Prof. Dr. Eşref Adalı, Eğirdir Gölü'ndeki kuraklık tehlikesine karşı fidan dikimi yaparak önlem almayı amaçladıklarını ve projeyi de bu nedenle hayata geçirdiklerini anlattı.

Ardıç kuşu ile ardıç ağacının ilişkisine de değinen Prof. Dr. Adalı, "Ardıç ağacı kendi başına üreyemiyor. Orman içinde ardıcın küçük kozalakları yere düştüğünde filizlenemiyor. Ardıç kuşu bunu yutuyor ve dışkılamasıyla toprakta filiz yetişiyor" dedi.