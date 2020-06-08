19 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı
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19 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

NEVŞEHİR'in Göreme beldesindeki hakkında 4 ayrı suçtan kesinleşmiş 19 yıl 5 ay hapis cezası bulunan H.A. (28), jandarma tarafından yakalandı.

19 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı
08.06.2020 16:40 | Son Güncelleme: 08.06.2020 16:43

NEVŞEHİR'in Göreme beldesindeki hakkında 4 ayrı suçtan kesinleşmiş 19 yıl 5 ay hapis cezası bulunan H.A. (28), jandarma tarafından yakalandı.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'uyuşturucu madde imal ve ticareti', 'hırsızlık', 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından hakkında 19 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve H.A.'nın Göreme beldesinde saklandığı bilgisine ulaştı. Ekipler, H.A.'yı gizlendiği evde yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.A., tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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