19 nerenin plaka kodu? 19 plaka kodu neresi, hangi ile aittir? Plaka harfleri
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19 nerenin plaka kodu? 19 plaka kodu neresi, hangi ile aittir? Plaka harfleri

Türkiye'de toplamda 81 şehri mevcuttur. Bu illerin kendilerine özel plaka kodları vardır. Plaka kodları otomobil taşıtlarında kullanılmaktadır. Peki 19 nerenin plakasıdır şimdi haberimizde 19 plaka kodunu ve ilçelerin harf kodlarını tüm detaylarıyla aktaralım.

19 nerenin plaka kodu? 19 plaka kodu neresi, hangi ile aittir? Plaka harfleri
04.08.2020 17:43 | Son Güncelleme: 04.08.2020 17:47

Türkiye'deki 19 plaka kodu Çorum iline aittir. Ülkemizde toplamda 81 şehir mevcuttur ve plaka numarasına göre 19. sırada olan ilimiz Çorum'dur. Çorum'un plaka kodu 19'dur.

19 NERENİN PLAKASI?

19 plakası hangi ilin? : Çorum

19 il plakası Çorum iline ait bir plaka kodudur. Yani arabalarda, otomobillerde, kamyonlarda, motosikletlerde vb. taşıtlı araçlarda plaka kodu 19 olanlar Çorum iline ait demektir.

Ayrıca 19 plaka kodunun yanındaki bazı harfler de Çorum'un ilçelerini simgelemektedir. Yani 19 plaka koduna sahip bir aracın plakasının ortasındaki harflerine bakılarak Çorum'un hangi ilçesine ait onu öğrenebiliyoruz.

ÇORUM İLÇELERİNE AİT PLAKA KODLARI VE HARFLERİ

Çorum'un plaka kodu 19'dur. Ek olarak plakada 19 numarasının hemen sağında yer alan harflere bakılarak da o araç Çorum'un hangi ilçesinden çıkmadır onu bulabiliyoruz. Şimdi ilçe bazında Çorum merkez ve ilçelerinin plaka koduna ait harflerini paylaşalım:

Çorum Merkez ilçesi plaka kodu harfleri:

19 AC 001 - 19 AZ 999 aralığında,

19 DA 001 - 19 DZ 999 aralığında,

19 EA 001 - 19 EA 999 aralığında,

19 EF 001 - 19 EF 999 aralığında,

19 EN 001 - 19 EP 999 aralığında,

19 ES 001 - 19 ET 999 aralığında,

19 EV 001 - 19 EZ 999 aralığında,

19 KA 001 - 19 KZ 999 aralığında,

19 S 0001 - 19 S 3000 aralığında,

19 M 0001 - 19 M 3000 aralığında,

19 T 0001 - 19 T 0999 aralığında ve

19 TA 001 - 19 TF 999 aralığında yer alır.

Çorum Osmancık ilçesi plaka kodu harfleri:

19 EC 001 - 19 EC 999 aralığında,

19 EH 001 - 19 EH 999 aralığında,

19 EL 001 - 19 EL 999 aralığında,

19 EU 001 - 19 EU 999 aralığında,

19 HA 001 - 19 HF 999 aralığında,

19 HH 001 - 19 HH 999 aralığında,

19 M 5001 - 19 M 5500 aralığında,

19 S 5001 - 19 S 6000 aralığında ve

19 T 1501 - 19 T 2000 aralığında bulunmaktadır.

Çorum Sungurlu ilçesi plaka kodu harfleri:

19 ED 001 - 19 EE 999 aralığında,

19 EK 001 - 19 EK 999 aralığında,

19 ER 001 - 19 ER 999 aralığında,

19 M 5501 - 19 M 6000 aralığında,

19 S 6001 - 19 S 7000 aralığında,

19 SA 001 - 19 SK 999 aralığında ve

19 T 1000 - 19 T 1500 aralığında bulunur.

Çorum İskilip ilçesi plaka kodu harfleri:

19 FA 001 - 19 FA 999 arasında,

19 FC 001 - 19 FZ 999 arasında,

19 M 4001 - 19 M 4500 arasında,

19 T 2001 - 19 T 2500 arasında ve

19 S 4001 - 19 S 4500 arasında bulunur.

Çorum Bayat ilçesi plaka kodu harfleri:

19 M 3501 - 19 M 4000

19 PA 001 - 19 PC 999

19 S 7001 - 19 S 7500

19 T 3001 - 19 T 3050 aralıklarındadır.

Çorum Alaca ilçesi plaka kodu harfleri:

19 LA 001 - 19 LZ 999

19 LC 001 - 19 LZ 999

19 M 3001 - 19 M 3500

19 S 3001 - 19 S 4000

19 T 2501 - 19 T 3000 aralıklarındadır.

Çorum Mecitözü ilçesi plaka kodu harfleri:

19 M 4501 - 19 M 5000

19 NA 001 - 19 ND 999

19 NC 001 - 19 ND 999

19 S 4501 - 19 S 5000

19 T 4000 - 19 T 4500 aralıklarındadır.

Çorum Kargı ilçesi plaka kodu harfleri:

19 M 6001 - 19 M 6500

19 RA 001 - 19 RA 999

19 RC 001 - 19 RE 999

19 S 7501 - 19 S 8000 aralıklarındadır.

Çorum Ortaköy ilçesi plaka kodu harfleri:

19 M 6501 - 19 M 7001 arasında,

19 S 8001 - 19 S 8500 arasında ve

19 ZA 001 - 19 ZA 999 arasındadır.

19 nerenin plaka kodu? 19 plaka kodu neresi, hangi ile aittir? Plaka harfleri

Sonuç olarak Çorum iline kayıtlı olan araçların plakası 19 numarasıyla (sayısıyla-rakamıyla) başlamaktadır. Akabinde devam eden plaka numarasındaki harflere göre ise yukarıdaki gibi ilçeleri bulabiliriz.

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