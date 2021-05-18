19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı 2021? 19 Mayıs'ta yasak var mı?
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19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı 2021? 19 Mayıs'ta yasak var mı?

19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı 2021? 19 Mayıs'ta yasak var mı?
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17 günlük kapanma sonrası vaka sayılarında düşüş yaşanmakta. Kontrollü ilerleyen normalleşme sonrası 19 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı? 19 Mayıs hangi gün?

17 günlük kapanma sonrası vaka sayılarında düşüş yaşanmakta. Kontrollü ilerleyen normalleşme sonrası 19 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı? 19 Mayıs hangi gün?

19 MAYIS'TA YASAK VAR MI?

Bugün biten sokağa çıkma yasağıyla birlikte 18, 19 Mayıs sokağa çıkma yasağı yakından takip ediliyor. Kabine toplantısı sonucunda 19 Mayıs ile sokağa çıkma yasağı olmayacağı kesinleşti.

8 MAYIS 19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ, HANGİ GÜN?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl çarşamba gününe denk gelecek. Bugün resmi tatil olarak kutlanacak.

RESMİ TATİLLER 2021

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: Cuma 2021

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü: Cumartesi 2021

12 Mayıs Ramazan Bayramı: Çarşamba 2021

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: Çarşamba 2021

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü: Perşembe 2021

19 Temmuz Kurban Bayramı: Pazartesi 2021

30 Ağustos Zafer Bayramı: Pazartesi 2021

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı: Cuma 2021

1 Ocak Yılbaşı: Cumartesi 2022

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19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı 2021? 19 Mayıs'ta yasak var mı? - Haberler
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