19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı 2021? 19 Mayıs'ta yasak var mı?

17 günlük kapanma sonrası vaka sayılarında düşüş yaşanmakta. Kontrollü ilerleyen normalleşme sonrası 19 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı? 19 Mayıs hangi gün?