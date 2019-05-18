19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na Doğru

Mardin Valisi Mustafa Yaman, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yaman, mesajında, milletin tarihte eşi benzeri görülmemiş kahramanlık destanları yazarak gerçekleştirdiği milli mücadelenin sembol günü olan "Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı"nın 100. yıl dönümünü kutlamanın gururu ve heyecanı içinde olduklarını belirtti.

19 Mayıs 1919 tarihinin milletin adeta yeniden doğduğu kutlu bir gün olduğunu vurgulayan Yaman, şunları kaydetti:

"Bu tarih ile Türk milleti, esaret altında var olunamayacağını ve kutsal vatan topraklarımızın işgal edilemeyeceğini tüm dünyaya haykırmıştır. Sevgili gençler, İstiklal mücadelemizin sembol günü olan bu günün, istikbalimizin sembolü olan sizlere armağan edilmesi de son derece anlamlıdır. Türk gençliği olarak sizler bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ecdadınızın emaneti Cumhuriyete sahip çıkacak, çağdaş uygarlık düzeyinin aşılması için üstünüze düşen görevleri en güzel şekilde yerine getireceksiniz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyor, Mardinli hemşehrilerimizin bayramını kutluyor, gençlerimizi sevgiyle kucaklıyorum."

Kaynak: AA