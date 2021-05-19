19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Didim'de törenle kutlandı
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Didim'de törenle kutlandı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Didim'de törenle kutlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102. yıl dönümü Aydın'ın Didim ilçesinde gerçekleşen törenle kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102. yıl dönümü Aydın'ın Didim ilçesinde gerçekleşen törenle kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102. yıl dönümü dolayısıyla Didim Kent Meydanı'nda çelenk koyma töreni düzenlendi. Törene Didim Kaymakamı Halil Avşar, Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Didim Cumhuriyet Başsavcısı M. Emin Çıplak, Didim Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ufuk Kurucu, kamu kurum ve kuruluşları amirleri, siyasi parti ilçe başkanları, oda başkanları ile öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Saat 10.30'da Kent Meydanı'ndaki törende Didim Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ufuk Kurucu tarafından Atatürk anıtına çelenk sunumu yapıldı. Ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve akabinde İstiklal Marşı okundu. Törende konuşlan Didim Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ufuk Kurucu "Bugün, Milletimizin Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlayan kurtuluş mücadelesinin ilk adımının atıldığı gün olan, 19 Mayıs'ın 102. Yıldönümü. Unutmayınız ki, Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs'ta milli duygular içerisinde Samsun'da attığı ilk adım, Türk Milletinin bağımsızlığını kazanmada ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu yolunda atılmış en önemli adımdır" İfadelerini kullandı.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların ardından 19 Mayıs dolayısıyla düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere protokol tarafından ödülleri verildi. - AYDIN

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Didim'de törenle kutlandı
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Didim'de törenle kutlandı
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Didim'de törenle kutlandı
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Didim'de törenle kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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